Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Мишустин выделил еще почти 62 млрд руб. на выплаты на детей от 3 до 7 лет

В октябре Мишустин распорядился выделить дополнительно более 8,8 млрд руб. для регионов на выплаты на детей. В январе 2020 года президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил установить ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для малоимущих семей.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Мишустин выделил почти 2,7 млрд на спецвыплаты соцработникам

Российская газетавчера в 09:14
URA.Ru

В России семьи с детьми получат 62 млрд рублей от государства

URA.Ruвчера в 01:56
Телеканал 360°

Власти выделили почти 62 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

Телеканал 360°вчера в 05:54
RT на русском

Мишустин распорядился выделить ещё 61,8 млрд рублей для выплат на детей от трёх до семи лет

RT на русскомвчера в 04:55
РИА Новости

Правительство выделило 61,8 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми

РИА Новостивчера в 02:37
ТАСС

Правительство выделило Фонду соцстрахования более 2,6 млрд рублей на выплаты соцработникам

ТАССвчера в 08:59
Глас Народа

Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 61,8 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет

Глас Народавчера в 01:03

Scania будет выпускать аккумуляторы для своих электрогрузовиков

Шведская Scania инвестирует 116 млн долл в завод по сборке аккумуляторных батарей Ранее компания объявила о запуске в серийное производство своих электрогрузовиков Автор: Служба новостей Фото: Deutsche Welle Дата: 17.11.2020 (CHELINDUSTRY) Компания Scania инвестирует в завод по сборке аккумуляторных батарей.
Chelindustry.ruвчера в 03:44

В Госдуму внесен законопроект о президентских сроках

В Госдуму внесен законопроект, который разрешает действующему главе государства вновь баллотироваться на два президентских срока, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Lenta.ruвчера в 10:08

Раскрыт размер пенсий Лозы и Моисеева

Ранее СМИ стали известны размеры пенсии российских звезд, в том числе телеведущих Леонида Якубовича и Ларисы Гузеевой — вместе с надбавками они получают около 60 тысяч.
URA.Ru16:10

Microsoft не намерена запрещать Bethesda выпускать игры на PlayStation и Nintendo

Microsoft не собирается ограничивать Bethesda в выборе платформ для будущих релизов компании, однако корпорация рассчитывает, что на консолях Xbox эти игры будут либо выходить раньше, либо там будут их лучшие версии.
Игромания.ру16 ноября в 12:14

Казахстан входит в желтую зону по коронавирусу

По данным Минздрава, две области республики входят в красную зону, три области и два города республиканского значения Алма-Ата и Нур-Султан находятся в желтой зоне, большинство же регионов пока держатся в зеленой.
Евразия Dailyвчера в 04:46

В РФ предложили ограничить скорость поездок на электросамокатах

В России предлагают ограничить скорость электросамокатов и гироскутеров, сообщил РИА "Новости" замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Луговенко.
Газета.Ru20:05

Глава Волгодонска задержан по делу о хищении 16 млн рублей

Напомним, ранее ФАН сообщал, что, по версии следствия, Мельников в 2017 году распорядился, чтобы директор департамента строительства и городского хозяйства Волгодонска подписал акты приемки работ по ремонту дорог, хотя фактически они выполнены не были, но при этом их полностью оплатили в размере 16 млн рублей.
ФАН15 ноября в 15:01

В ульяновских магазинах появятся «часы для пенсионеров»

Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области рекомендовала торговым точкам развести потоки покупателей, организовав "часы для пенсионеров" с 8.00 до 10.00, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом.
Ульяновск онлайнвчера в 07:24