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В октябре Мишустин распорядился выделить дополнительно более 8,8 млрд руб. для регионов на выплаты на детей. В январе 2020 года президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил установить ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для малоимущих семей.