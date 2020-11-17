Мишустин выделил еще почти 62 млрд руб. на выплаты на детей от 3 до 7 лет
В октябре Мишустин распорядился выделить дополнительно более 8,8 млрд руб. для регионов на выплаты на детей. В январе 2020 года президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил установить ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для малоимущих семей.В источнике
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Власти выделили почти 62 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет
Телеканал 360°вчера в 05:54
Мишустин распорядился выделить ещё 61,8 млрд рублей для выплат на детей от трёх до семи лет
RT на русскомвчера в 04:55