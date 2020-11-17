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РБК
РБК

Мишустин выделил еще почти 62 млрд руб. на выплаты на детей от 3 до 7 лет

В октябре Мишустин распорядился выделить дополнительно более 8,8 млрд руб. для регионов на выплаты на детей. В январе 2020 года президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил установить ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для малоимущих семей.В источнике
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РИА Новости

Правительство выделило 61,8 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми

РИА Новостивчера в 02:37
ТАСС

Тверская область получит дополнительно 600 млн рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет

ТАССвчера в 05:55
Телеканал 360°

Власти выделили почти 62 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

Телеканал 360°вчера в 05:54
RT на русском

Мишустин распорядился выделить ещё 61,8 млрд рублей для выплат на детей от трёх до семи лет

RT на русскомвчера в 04:55
Российская газета

Мишустин выделил почти 2,7 млрд на спецвыплаты соцработникам

Российская газетавчера в 09:14
URA.Ru

В России семьи с детьми получат 62 млрд рублей от государства

URA.Ruвчера в 01:56
Глас Народа

Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 61,8 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет

Глас Народавчера в 01:03

Названы опасные последствия легкой формы коронавируса

Нетяжелая форма коронавируса, при которой риск осложнений оценивается как достаточно низкий, тем не менее, имеет серьезные последствия, пишет Daily Mail со ссылкой на выводы экспертов британской группы Coverscan.
Названы опасные последствия легкой формы коронавируса
РИА Новостивчера в 17:16

Нефть падает из-за опасений по поводу карантинных мер в разных странах

«Опасения по поводу новых блокирующих мер вредит краткосрочным ожиданиям спроса», — сказал Фил Флинн, старший аналитик Price Futures Group в Чикаго, отметив, что рынок уравновешивает эти опасения перспективами того, что вакцина позволит спросу на нефть вернуться к норме.
Нефть падает из-за опасений по поводу карантинных мер в разных странах
BFM.ru16:38

«Вектор» получил разрешение на проведение исследований вакцины от коронавируса на пожилых

Как сообщается на сайте государственного реестра разрешений на проведение клинических исследований (РКИ) Минздрава России, государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора получил разрешение на проведение исследований вакцины "Эпиваккорона" против коронавируса на лицах старше 60 лет, передает ТАСС.
Инфоросвчера в 05:37

Роспотребнадзор сообщил о мутации коронавируса в Сибири

В новом коронавирусе, который циркулирует в Сибирском регионе, происходят некоторые изменения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".
Газета.Ruвчера в 06:36

Ученые проверят витамины против коронавируса COVID-19

По итогам испытаний Лондонского университета королевы Марии, исследователи надеются установить, может ли коррекция дефицита витамина D у людей в зимний период снизить риск и/или тяжесть заражения Covid-19 и другими острыми респираторными заболеваниями.
Kursk.comвчера в 14:30

Между болезнью Альцгеймера и микрофлорой кишечника действительно существует связь

Ученые пришли к выводу и обнаружили корреляцию у людей между дисбалансом микробиоты кишечника и развитием амилоидных бляшек в головном мозге, которые лежат в основе нейродегенеративных расстройств, характерных для болезни Альцгеймера.
Kursk.comвчера в 08:16

Ученые установили пользу соков растений и зеленого чая в подавлении коронавируса и гриппа

Ученые из Ульмского университета (Германия) выяснили, что сок некоторых растений, а также зеленый чай могут быть полезны в подавлении коронавируса нового типа и гриппа.
ТАСС Наука 16 ноября в 02:46