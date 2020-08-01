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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Мишустин выделил на детские выплаты дополнительно 18,4 млрд рублей

Впоследствии средства будут распределены по семьям, в которых воспитываются дети в возрасте 3-7 лет. Причем среднедушевой доход таких родителей не достигает одного прожиточного минимума.В источнике
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ФАН

Выплаты на детей от государства: условия, сроки, кто может получить до 35 тысяч рублей

ФАН29 июля в 05:20
Экономика сегодня

Правительство России выделило на детские пособия дополнительно более 18 млрд рублей

Экономика сегодня30 июля в 03:32
Народные новости

Правительство Мишустина направило более 18 млрд рублей на детские пособия

Народные новости30 июля в 02:39
iReactor

Названы условия для получения выплаты 5 500 рублей на детей в августе

iReactor29 июля в 08:33
Evo-rus.com

Мишустин выделил на детские выплаты дополнительно 18,4 млрд рублей

Evo-rus.com01:14
NewInform

Правительство РФ выделило Минтруду 18,4 млрд рублей на детские выплаты

NewInform28 июля в 18:16
Primpress.ru

5500 на каждого: новое пособие переведут на карты россиян через два дня

Primpress.ru28 июля в 17:30

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

Хабаровск, 1 августа 2020, 00:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на расследование оппозиционного блогера Алексея Навального, который утверждает, что у политика якобы есть дом за 100 млн рублей.
REGNUM17:10
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Какие выплаты положены новосибирским родителям в августе 2020 года

В августе 2020 году новосибирским родителям продолжат оказывать государственную поддержку — прежде всего, она будет направлена молодым родителям, малообеспеченным семьям и безработным с детьми.
АиФ Новосибирск03:02
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Украина предъявила обвинение задержанным в Белоруссии россиянам

Украина предъявила российским гражданам, задержанным в Минске, обвинение по статье об участии в террористической организации, а также обратилась к Белоруссии с запросом о их временном аресте.
Известиявчера в 16:29
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Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ruвчера в 04:23
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