Мишустин выделил на детские выплаты дополнительно 18,4 млрд рублей

Впоследствии средства будут распределены по семьям, в которых воспитываются дети в возрасте 3-7 лет. Причем среднедушевой доход таких родителей не достигает одного прожиточного минимума.