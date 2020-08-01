Мишустин выделил на детские выплаты дополнительно 18,4 млрд рублей
Смотрите также
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
В России выявили за сутки 5 462 случая заражения коронавирусом
Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
Международные перелеты возобновились в России с 1 августа
«Неоднородную» погоду в августе спрогнозировали в Гидрометцентре РФ
Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде
На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек
Украина предъявила обвинение задержанным в Белоруссии россиянам
NASA запустило к Марсу марсоход
Россия с 1 августа открывает госграницу с Абхазией
В Шереметьеве топливозаправочный автомобиль врезался в самолёт
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
Росавиация не комментирует данные о полном возобновлении авиасообщения
3,5 тыс. жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт
В Шереметьеве топливозаправочный автомобиль врезался в самолёт
Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Впоследствии средства будут распределены по семьям, в которых воспитываются дети в возрасте 3-7 лет. Причем среднедушевой доход таких родителей не достигает одного прожиточного минимума.В источнике
Подробнее о событии
Правительство России выделило на детские пособия дополнительно более 18 млрд рублей
Экономика сегодня30 июля в 03:32
Правительство Мишустина направило более 18 млрд рублей на детские пособия
Народные новости30 июля в 02:39