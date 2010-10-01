Экономика

Evo-rus.comEvo-rus.comМишустин выделил на детские выплаты дополнительно 18,4 млрд рублей

Речь идет о 5 500 рублей на каждого ребенка в зависимости от региона проживания. Минфин проследит за распределением средств между регионами.
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Мишустин выделил на детские выплаты дополнительно 18,4 млрд рублей

Evo-rus.com01:14

Правительство России выделило на детские пособия дополнительно более 18 млрд рублей

Экономика сегодня30 июля в 03:32

Правительство РФ выделило Минтруду 18,4 млрд рублей на детские выплаты

NewInform28 июля в 18:16

Названы условия для получения выплаты 5 500 рублей на детей в августе

iReactor29 июля в 08:33

Выплаты на детей от государства: условия, сроки, кто может получить до 35 тысяч рублей

ФАН29 июля в 05:20

Правительство Мишустина направило более 18 млрд рублей на детские пособия

Народные новости30 июля в 02:39

5500 на каждого: новое пособие переведут на карты россиян через два дня

Primpress.ru28 июля в 17:30
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Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
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Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 30 июля в 05:47
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Общество

В Хабаровске во время дождя состоялась акция в поддержку Фургала

Общественная служба новостей вчера в 23:39
Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
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Происшествия

В Шереметьеве топливозаправщик столкнулся с самолетом

Вести.Ru 03:15
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Технологии

В России создали «тамагочи для хакеров»

Ferra 30 июля в 11:50
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Политика

Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»

Аргументы недели вчера в 00:59
30
Общество

Росавиация не комментирует данные о полном возобновлении авиасообщения

Росавиация не комментирует информацию о том, что обсуждается открытие Россией авиасообщения со всеми странами с 11 августа, сообщила РИА Новости представитель ведомства.
РИА Новости 02:15
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Футбол

Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана

Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.
Газета.Ru 03:27
Происшествия

Расчленившая рэпера Энди Картрайта жена не признала вину в убийстве

Вдова украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал не признала своей вины в его убийстве.
Lenta.ru вчера в 18:14
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Происшествия

Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт

РБК вчера в 17:52
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Политика

Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвине Набиуллиной продумать новые меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках.
РБК вчера в 04:06
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Общество

Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной Центром имени Гамалеи, завершены.
RT на русском 03:27
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Происшествия

Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде

Московского муниципального депутата Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета (СК) под подписку о невыезде.
РБК вчера в 20:42
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Футбол

«Спартак» представил новую форму на сезон-2020/21

"Спартак" в первом туре на своем поле примет "Сочи". Игра состоится 9 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.
Вести.Ru 03:03
Наука

Выявлено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Во время нового исследования специалисты выяснили, где добыли камни для второго кольца Стоунхенджа.
МедиаПоток 30 июля в 02:08
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Общество

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
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Космос

В NASA назвали сроки возвращения корабля Crew Dragon на Землю

Напомним, что американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX в рамках коммерческого контракта с NASA, стартовал к МКС 30 мая 2020 года после девятилетнего перерыва, связанного с закрытием программы шаттлов.
Военное обозрение 01:49
Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 000 руб. на детей в августе 2020 года

За июнь и июль семьи с детьми (возраст от 3 до 16 лет) получили по 20 000 рублей.
ToDay News Ufa вчера в 05:58
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Общество

В Саратовской области за сутки еще 96 человек заболели коронавирусом

За минувшие сутки в Саратовской области подтвердили еще 96 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Саратов 24 02:50
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Происшествия

Три человека пострадали от взрыва на газовой заправке на Кубани

РБК вчера в 15:29
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Фигурное катание

Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая

Газета.Ru вчера в 18:50
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Происшествия

На Аляске семь человек погибли при столкновении небольших самолетов

РИА Новости вчера в 21:05
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Финансы

ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях

Один из крупнейших российских банков ВТБ объявил о снижении ставки по рублевым вкладам на 0,1-0,2 процентных пункта.
Московский Комсомолец 01:57
Шоу-бизнес

Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным

Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
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Шоу-бизнес

Мария Кожевникова показала фигуру в купальнике после похудения

Актриса Мария Кожевникова блеснула стройной фигурой в слитном купальнике. Снимок знаменитость разместила в своем Instagram.
Территория новостей вчера в 10:20
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Футбол

«ПСЖ» обыграл «Лион» и завоевал Кубок французской лиги

"Пари Сен-Жермен" продолжает доминировать на внутренней арене. Накануне парижане сыграли в финале Кубка французской лиги против "Лиона".
Газета.Ru 03:25
Армия и оружие

В Британии обвинили Россию и Китай в развязывании «Звездных войн»

В Великобритании Россию и Китай обвинили в развязывании "Звездных войн". Об этом сообщает издание Financial Times.
Газета.Ru 03:13
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Происшествия

На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек

ТАСС вчера в 10:16
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Общество

Семья Бута и российские дипломаты потеряли с ним связь

Семья российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летнее заключение в США, и дипломаты из посольства в Вашингтоне потеряли с ним связь.
РИА Новости вчера в 20:46
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