Экономика
Evo-rus.comМишустин выделил на детские выплаты дополнительно 18,4 млрд рублей
Речь идет о 5 500 рублей на каждого ребенка в зависимости от региона проживания. Минфин проследит за распределением средств между регионами.
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Правительство России выделило на детские пособия дополнительно более 18 млрд рублей
Экономика сегодня30 июля в 03:32
Правительство Мишустина направило более 18 млрд рублей на детские пособия
Народные новости30 июля в 02:39
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Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 30 июля в 05:47
Общество
В Хабаровске во время дождя состоялась акция в поддержку Фургала
Общественная служба новостей вчера в 23:39
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
Технологии
В России создали «тамагочи для хакеров»
Ferra 30 июля в 11:50
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели вчера в 00:59
Общество
Росавиация не комментирует данные о полном возобновлении авиасообщения
Росавиация не комментирует информацию о том, что обсуждается открытие Россией авиасообщения со всеми странами с 11 августа, сообщила РИА Новости представитель ведомства.
РИА Новости 02:15
Футбол
Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана
Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.
Газета.Ru 03:27
Происшествия
Расчленившая рэпера Энди Картрайта жена не признала вину в убийстве
Вдова украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал не признала своей вины в его убийстве.
Lenta.ru вчера в 18:14
Происшествия
Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт
РБК вчера в 17:52
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвине Набиуллиной продумать новые меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках.
РБК вчера в 04:06
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной Центром имени Гамалеи, завершены.
RT на русском 03:27
Происшествия
Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде
Московского муниципального депутата Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета (СК) под подписку о невыезде.
РБК вчера в 20:42
Футбол
«Спартак» представил новую форму на сезон-2020/21
"Спартак" в первом туре на своем поле примет "Сочи". Игра состоится 9 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.
Вести.Ru 03:03
Наука
Выявлено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Во время нового исследования специалисты выяснили, где добыли камни для второго кольца Стоунхенджа.
МедиаПоток 30 июля в 02:08
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
Космос
В NASA назвали сроки возвращения корабля Crew Dragon на Землю
Напомним, что американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX в рамках коммерческого контракта с NASA, стартовал к МКС 30 мая 2020 года после девятилетнего перерыва, связанного с закрытием программы шаттлов.
Военное обозрение 01:49
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 000 руб. на детей в августе 2020 года
За июнь и июль семьи с детьми (возраст от 3 до 16 лет) получили по 20 000 рублей.
ToDay News Ufa вчера в 05:58
Общество
В Саратовской области за сутки еще 96 человек заболели коронавирусом
За минувшие сутки в Саратовской области подтвердили еще 96 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Саратов 24 02:50
Фигурное катание
Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая
Газета.Ru вчера в 18:50
Происшествия
На Аляске семь человек погибли при столкновении небольших самолетов
РИА Новости вчера в 21:05
Финансы
ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях
Один из крупнейших российских банков ВТБ объявил о снижении ставки по рублевым вкладам на 0,1-0,2 процентных пункта.
Московский Комсомолец 01:57
Шоу-бизнес
Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным
Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала фигуру в купальнике после похудения
Актриса Мария Кожевникова блеснула стройной фигурой в слитном купальнике. Снимок знаменитость разместила в своем Instagram.
Территория новостей вчера в 10:20
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Лион» и завоевал Кубок французской лиги
"Пари Сен-Жермен" продолжает доминировать на внутренней арене. Накануне парижане сыграли в финале Кубка французской лиги против "Лиона".
Газета.Ru 03:25
Армия и оружие
В Британии обвинили Россию и Китай в развязывании «Звездных войн»
В Великобритании Россию и Китай обвинили в развязывании "Звездных войн". Об этом сообщает издание Financial Times.
Газета.Ru 03:13
Происшествия
На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек
ТАСС вчера в 10:16
Общество
Семья Бута и российские дипломаты потеряли с ним связь
Семья российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летнее заключение в США, и дипломаты из посольства в Вашингтоне потеряли с ним связь.
РИА Новости вчера в 20:46