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News-24.ru
News-24.ru

Мишустин выделил на детские выплаты дополнительно 18,4 млрд рублей

Следует напомнить, что ранее Мишустин распорядился о том, что граждане РФ смогут получить выплаты без предоставления справок о доходах и иных документах. Это распоряжение касается только семей с детьми от 3 до 7 лет.В источнике
С чего всё началось
Правительство России выделило Минтруду 18,4 млрд руб. на выплаты нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет, говорится в распоряжении, опубликованном
 на официальном интернет-портале правовой информации.
Коммерсантъ28 июля в 10:48
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Экономика сегодня

Правительство России выделило на детские пособия дополнительно более 18 млрд рублей

Экономика сегоднявчера в 03:32
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Правительство Мишустина направило более 18 млрд рублей на детские пособия

Народные новостивчера в 02:39
Коммерсантъ

Правительство направило 18,4 млрд рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет

Коммерсантъ28 июля в 10:48
Политическая Экспертиза

Семьи с детьми могут получить пособия в рамках господдержки во время пандемии

Политическая Экспертиза29 июля в 08:41
BFM.ru

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

BFM.ru28 июля в 12:50
URA.Ru

Правительство выделило дополнительные деньги на выплаты детям. На каждого ребенка по 5,5 тысяч

URA.Ru29 июля в 15:38
Магсити74

В соцзащите объяснили причину задержки выплат для семей с детьми с 3 до 7 лет

Магсити7428 июля в 09:00
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Актриса Анна Кошмал не общается с коллегами по сериалу «Сваты»

Киноактриса Анна Кошмал, получившая известность благодаря роли Жени Ковалевой в 5 и 6 сезонах комедийного телесериала «Сваты», пояснила, почему не поддерживает общение с коллегами по картине.
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Беглов счёл «поспешным» запрет маленьких баров, который сам же и ввёл

Санкт-Петербург, 31 июля 2020, 11:08 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал «поспешностью отдельных депутатов» закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах в жилых домах, который сам же и подписал.
REGNUM04:08
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Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru04:23
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Азербайджан и Турция начали военные учения в Нахчыване

В Азербайджане сегодня, 29 июля, начались азербайджано-турецкие совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой с участием Сухопутных войск и Военно-воздушных сил обеих стран.
Вестник Кавказа29 июля в 09:30
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