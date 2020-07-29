с чего всё началось

Следует напомнить, что ранее Мишустин распорядился о том, что граждане РФ смогут получить выплаты без предоставления справок о доходах и иных документах. Это распоряжение касается только семей с детьми от 3 до 7 лет.

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Экономика Apple сообщила о росте квартальной выручки и прибыли Американская компания Apple зафиксировала в третьем квартале 2020 финансового года рост выручки и прибыли, несмотря на пандемию нового коронавируса.

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