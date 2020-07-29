с чего всё началось

Следует напомнить, что ранее Мишустин распорядился о том, что граждане РФ смогут получить выплаты без предоставления справок о доходах и иных документах. Это распоряжение касается только семей с детьми от 3 до 7 лет.

Политика Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе. 452

Экономика Путин подписал закон о регулировании криптовалют Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). 212

Происшествия У экс-сотрудника ФТС конфискуют имущество на сумму 32 млн рублей Иск отечественные прокуроры касательно обращения в казну государства имущества бывшего главы управления, который имел звание генерал-лейтенанта, на общую сумму больше 121 миллиона рублей направили в суд российской столицы. 36

Политика Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу. 144

Общество Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. 318

Игры Electronic Arts открыта к покупке новых студий, но не комментирует приобретение WB Games Генеральный операционный директор компании Electronic Arts Блейк Йоргенсен (Blake Jorgensen) на встрече с инвесторами рассказал, что издатель открыт для покупки новых студий.

Политика Путин подписал закон об учреждении нового Дня воинской славы в России Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новый День воинской славы в честь разгрома фашистских войск на Кавказе в 1943 году - 9 октября. 1

Футбол Быстров считает, что болельщики «Спартака» полюбят Кокорина Быстров добавил, что фанаты «Спартака» полюбят Кокорина после того, как тот забьет несколько мячей.

Шоу-бизнес Собчак показала кадры со свадьбы журналиста Колесникова Журналист Андрей Колесников расстался с холостяцкой жизнью и женился на коллеге Дарие Донсковой. Кадры со свадьбы показала Ксения Собчак. 20

Происшествия Высокоскоростной поезд потерпел крушение в Португалии Высокоскоростной поезд сошел в пятницу с рельсов в Португалии, в результате погиб один человек, еще 50 пострадали. 2

Общество Волгоградцы поддержали петицию за продление детских выплат В нижней палате Парламента прозвучало предложение: повторить выплаты семьям с детьми по 10 тысяч рублей, которые родители получали в предыдущие 2 месяца. 98

Общество Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами. 134

Происшествия Задержаны трое участников погрома в саратовской больнице Напомним, вчера вечером в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1 ворвалась группа агрессивно настроенных граждан численностью в два десятка человек, устроила дебош и требовала выдачи тела умершего родственника. 60

Экономика Apple обогнала Saudi Aramco и стала самой дорогой компанией мира Рыночная капитализация Apple составила $1,786 трлн — теперь она является самой дорогой публичной компанией в мире.

Происшествия Вспышка коронавируса выявлена в карельском пансионате для пожилых В Петрозаводске в частном пансионате для пожилых "Малина" зафиксирована вспышка коронавируса среди персонала и постояльцев, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Политика Посольство Белоруссии уведомили об усилении контроля на границе России Посольство Белоруссии в Москве получило от российской стороны информацию об усилении контроля пересечения границы вместе с заверениями об отсутствии в этом решении политических мотивов.