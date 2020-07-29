Экономика

News-24.ruNews-24.ruМишустин выделил на детские выплаты дополнительно 18,4 млрд рублей

Следует напомнить, что ранее Мишустин распорядился о том, что граждане РФ смогут получить выплаты без предоставления справок о доходах и иных документах. Это распоряжение касается только семей с детьми от 3 до 7 лет.
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Правительство России выделило на детские пособия дополнительно более 18 млрд рублей

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Правительство Мишустина направило более 18 млрд рублей на детские пособия

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Правительство РФ выделило Минтруду 18,4 млрд рублей на детские выплаты

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5500 на каждого: новое пособие переведут на карты россиян через два дня

Primpress.ru28 июля в 17:30
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Выходец из Советского Союза Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и членом британской Палаты лордов.
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Армия и оружие

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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

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Трамп предоставил данные о доходах за 2019 год

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В нескольких городах России нашли памятники военнослужащим без указания места их гибели. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
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Врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Исследовав химический состав сарсенов – больших песчаных блоков, используемых при возведении Стоунхенджа, ученые обнаружили, что все они были в один временный отрезок добыты в каменоломне Уэст-Вудс, которая находится в 25 километрах от древнего сооружения.
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Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

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