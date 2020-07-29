Экономика
News-24.ruМишустин выделил на детские выплаты дополнительно 18,4 млрд рублей
Следует напомнить, что ранее Мишустин распорядился о том, что граждане РФ смогут получить выплаты без предоставления справок о доходах и иных документах. Это распоряжение касается только семей с детьми от 3 до 7 лет.
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Правительство России выделило на детские пособия дополнительно более 18 млрд рублей
Экономика сегоднявчера в 03:32
Правительство Мишустина направило более 18 млрд рублей на детские пособия
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Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»
Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда 09:23
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Минфин планирует сократить финансирование «Роскосмоса»
В приложении, касающемся космических программ, сообщается, что в каждый год в течение 2021–2023 гг. расходы по космическим программам могут быть сокращены примерно на 20 млрд руб.
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Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
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Голикова: Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа
Граница между Россией и Республикой Абхазия будет открыта с 1 августа 2020 года.
Агентство Москва 12:43
Общество
В мире зафиксирован рекордный прирост случаев коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный прирост случаев заражения коронавирусом за сутки, заразились более 292 тыс. человек, следуют из данных на сайте организации.
Газета.Ru 20:45
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Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»
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«Авианосцы против такого не устоят»: что испытывает Россия
Сверхмощное, неуязвимое, быстрое — Минобороны России сообщило о начале испытаний носителя для новейшего стратегического оружия.
РИА Новости 01:00
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Пользователи соцсетей высмеяли слова Зеленского о «бомбящих самолетах»
Московский Комсомолец вчера в 18:56
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КамАЗ зарегистрировал имя для нового грузовика
110km.ru 29 июля в 09:21
Происшествия
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
RT на русском 10:12
Армия и оружие
В Польше оценили мощь «Спрута» из России
Самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД», которые Индия на фоне обострения конфликта с Китаем планирует купить у России, позволит эффективно бороться с боевой техникой вероятного противника, уверены в Defence24.
Lenta.ru вчера в 07:13
Происшествия
СК не стал возбуждать уголовное дело из-за сломанной руки журналиста Френкеля
Следственный комитет завершил доследственную проверку по факту инцидента на избирательном участке в Санкт-Петербурге № 2191, где месяц назад сломали руку журналисту Медиазоны Давиду Френкелю.
Znak.com 11:05
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Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз
В Общественной палате России состоялся круглый стол, где владельцы СТО рассказали представителям ведомства об опасности увеличения средней цены на ремонт автомобилей в 7 – 10 раз из-за грядущих нововведений.
Тарантас Ньюс 15:10
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Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса
На границе России и Белоруссии ужесточен контроль за всеми, кто пересекает границу с обе стороны.
Городовой 13:32
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С кем играть ЦСКА, «Ростову» и «Динамо» в ЛЕ-2020/21. Прикидываем соперников и шансы попасть в группу (их мало)
Не будет видеоассистентов и в квалификации "Динамо" Раунд старта: 2-й квалификационный Первый матч: 17 сентября (жеребьевка — 31 августа) Максимилиан Филипп / Фото: © ФК "Динамо" Москва Чтобы попасть в группу, "Динамо" нужно пройти три раунда, то есть выиграть три матча.
Матч ТВ вчера в 11:25
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
В Крыму на трассе «Таврида» вблизи Белогорска при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
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Юран покинул пост главного тренера «Химок»
Газета.Ru 15:25
Экономика
Путин ввел льготы по упрощенной системе налогообложения
С 2021 года вводится переходный налоговый режим для бизнесменов, применяющих упрощенную систему налогообожения (УСН) и незначительно превысивших ее лимиты.
Российская газета 08:26
Общество
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа, но без фудкортов, детских комнат и развлекательных организаций.
ТАСС 08:32
Политика
Идею Кравчука о выделении $300 млрд Украине сочли безнадежной
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал желание первого президента Украины Леонида Кравчука создать специальный фонд, средства из которого направят на восстановление Донбасса.
РЕН ТВ 21:13
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым.
Известия вчера в 14:00
Космос
Завершились первые огневые испытания Starship SN5
Ранее огневые испытания смог пройти только прототип SN4: он справился с прожигом двигателя, но взорвался при повторных тестах в конце мая.
Naked Science 11:06
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Хилькевич показала фото в нижнем белье, которое возмутило ее мужа
Непонятно оправдывается Хилькевич или хвастается, но в любом случае ее фигуре можно позавидовать.
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Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru вчера в 01:37
Наука
Центр «Сириус» получил грант на исследование коронавируса
Научно-технологический университет (НТУ) "Сириус" в Сочи получил грант на исследование патогенеза COVID-19.
Российская газета 07:43