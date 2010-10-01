Экономика
BFM.ruМишустин выделил на детские выплаты еще более 18 миллиардов рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Деньги уже направлены в Минтруд.
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Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Технологии
PlayStation 5 может получить сменный корпус
News.ru вчера в 15:06
Общество
Роспотребнадзор проверил на коронавирус воду в Краснодарском крае
Роспотребнадзор не обнаружил коронавируса в водоемах Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 28 июля.
Известия 11:33
Общество
Знаток Скипский прекратил работу с детьми после обвинений в педофилии
Михаил Скипский прекратил работу с детьми после того, как его обвинили в домогательствах по отношению к несовершеннолетним.
РЕН ТВ 10:46
Финансы
Курс евро превысил 85 рублей впервые с апреля
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 28 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 85 руб. По данным на 16.16 мск, евро стоил 85,08 руб. (+ 1, 01 %), доллар ‒ 72,545 руб. (+ 0, 90 %).
Ведомости 09:51
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
Общество
Билл Гейтс раскритиковал систему диагностики коронавируса в США
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью телеканалу CNBC раскритиковал американскую систему тестирования коронавируса.
Газета.Ru 13:38
Общество
В Ноябрьске четыре выпускника школ сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов
Московский Комсомолец Ямал 09:50
Общество
Власти Кентукки заподозрили Китай в биотерроризме
Не исключено, что рассылка неизвестных семян, в которой якобы замешан Китай, является биотеррористической атакой, заявила комиссар по сельскому хозяйству штата Кентукки Райан Куорлс 27 июля, сообщает ABC News.
ИА Красная Весна вчера в 18:21
Общество
Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь ФСБ предложил советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сделку со следствием с признанием вины и раскрытием источников, но получил отказ, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 08:55
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Политика
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.
RT на русском 12:46
Политика
В Кремле оценили работу врио губернатора Хабаровского края
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев работает энергично, но давать оценку его деятельности пока рано.
Дождь вчера в 07:36
Футбол
Московский «Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро подъемных
Москва, 28 июля 2020, 17:14 — REGNUM Руководство московского «Локомотива» предложило 29-летнему российскому форварду Александру Кокорину контракт, в котором прописаны 4 миллиона евро подъемных.
REGNUM 10:14
Общество
Покинувший Black Star Тимати зарегистрировал новую компанию
Покинувший лейбл Black Star рэпер Тимати зарегистрировал новую компанию «Ракета».
Lenta.ru 07:54
Культура
Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года
Объявлены номинанты на 72-ю премию «Эмми», которая вручается лучшим сериалам, шоу и телепрограммам года.
Lenta.ru 13:00
Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
Общество
В Саратовской области ужесточат масочный режим
Контроль за соблюдением масочного режима в Саратовской области, где сохраняется число ежедневно регистрируемых случаев коронавируса на уровне выше 90, необходимо ужесточить, заявил губернатор Валерий Радаев.
РИА Новости 11:47
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Политика
В Киеве переименовали улицу Российскую
В Дарницком районе Киева переименовали улицу Российскую.
RT на русском 13:17
Здоровье
Германия встревожена началом второй волны коронавируса
К соблюдению правил общественного поведения сами немцы относятся достаточно вольно. Это уже привело к началу второй волны коронавируса.
Аргументы недели 12:34
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала редкое фото без макияжа
Известная артистка София Ротару опубликовала в своем Instagram редкий снимок, на котором звезда без макияжа.
ИнфоСМИ 08:49
Гаджеты
Представлен игровой Nubia Red Magic 5S с 144-герцовым экраном
Представленный смартфон с названием Nubia Red Magic 5S отличается наличием переработанной системы охлаждения с посеребренной испарительной камерой и наличием частоты обновления экрана 144 Гц.
Astera 11:03
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11
Происшествия
Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом
В Ростове-на-Дону в результате отравления сероводородом погибли три человека, которые проводили работы в газовом колодце на проспекте Шелехова, 262.
Известия 07:18
Единоборства
Бой Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи состоится 24 октября
Боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов из России 24 октября 2020 года проведет проведет бой против временного чемпиона Джастина Гэтжи из США.
Turkmenportal 13:18
Политика
Постпредство России при ОБСЕ осудило блокировку «Царьграда» на YouTube
Блокировка аккаунта телеканала "Царьград" на YouTube является грубым нарушением международных обязательств и примером политической цензуры.
ТАСС 12:17
Авто
Mercedes-Benz выпустит новый компактвэн T-Class
В 2022 году в линейке баварского бренда Mercedes-Benz появится новый пассажирский компактвэн T-Class.
Новые автомобили 12:19