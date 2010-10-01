Общество
BFM.ruМишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Деньги уже направлены в Минтруд.
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с чего всё началось
Правительство России выделило Минтруду 18,4 млрд руб. на выплаты нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Коммерсантъвчера в 10:48
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Орловская область осталась без субсидий на детские «президентские» выплаты
Орловские новостивчера в 12:39
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:56, Ашберн
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В Иркутской области обнаружили легкомоторный самолет Ан-2, который пропал девять дней назад.
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Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
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РИА Новости вчера в 12:32
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В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК
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В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка.
RT на русском 03:53
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Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2021 году
Министерство науки и высшего образования России опубликовало проект приказа, который устанавливает минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ВУЗы на 2021/22 учебный год.
Мойка78 03:38
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Экономика
BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов
Учитывая, что часть товаров и услуг пока не включены в ETS ЕС (Emission trading scheme - схема торговли квотами на эмиссии парниковых газов), например транспортные услуги, BCG определяет облагаемую новым сбором базу в 100-160 млн т, что и дает нагрузку для экспортеров из России на уровне от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год.
Российская газета 27 июля в 17:01
Политика
Песков назвал недопустимым силовое давление на СМИ в Хабаровске
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает недопустимым оказывать давление на СМИ, и обещал разобраться с ситуацией, сложившейся с хабаровским телеканалом "Губерния".
ТАСС 05:44
Политика
Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии
«Если кто-то говорит о дезинформации, это навязчивая фобия, не нужно обвинять в дезинформации качественную и объективную работу СМИ», — сказал пресс-секретарь.
Известия 05:59
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В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса
«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ 03:17
Экономика
Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки
В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах.
Интерфакс вчера в 09:01
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
Происшествия
На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 29 июля 2020, 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:58
Общество
Онищенко призвал россиян не торопиться с поездками за границу
Как сообщает газета «Известия», такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Городовой 03:48
Политика
В Польше заявили о проблемах у России из-за C-400
В Польше предположили, с чем могла быть связана приостановка поставок зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" из России в Китай.
Газета.Ru 05:28
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
Общество
Разработчик вакцины от коронавируса назвал срок действия иммунитета
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РИА Новости 04:57
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Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
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Игроки в Metal Gear Solid V добились секретной концовки — на это ушло пять лет совместной работы
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