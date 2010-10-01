с чего всё началось

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Деньги уже направлены в Минтруд.

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

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Футбол «Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича Иванович играл в «Зените» с февраля 2017 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

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Экономика BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов Учитывая, что часть товаров и услуг пока не включены в ETS ЕС (Emission trading scheme - схема торговли квотами на эмиссии парниковых газов), например транспортные услуги, BCG определяет облагаемую новым сбором базу в 100-160 млн т, что и дает нагрузку для экспортеров из России на уровне от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год. 61

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Политика Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии «Если кто-то говорит о дезинформации, это навязчивая фобия, не нужно обвинять в дезинформации качественную и объективную работу СМИ», — сказал пресс-секретарь.

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Происшествия На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 29 июля 2020, 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе. 786

Общество Онищенко призвал россиян не торопиться с поездками за границу Как сообщает газета «Известия», такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. 6

Общество Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. 1,5K