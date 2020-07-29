Общество
BFM.ruМишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Деньги уже направлены в Минтруд.
Читать в источнике
Оценить92
с чего всё началось
Правительство России выделило Минтруду 18,4 млрд руб. на выплаты нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Коммерсантъвчера в 10:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Семьям с детьми готовят выплаты в рамках господдержки во время пандемии коронавируса
Народные новости08:58
Орловская область осталась без субсидий на детские «президентские» выплаты
Орловские новостивчера в 12:39
Семьи с детьми могут получить пособия в рамках господдержки во время пандемии
Политическая Экспертиза08:41
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:58, Ашберн
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа
Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 07:46
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Наука
Ученые обнаружили аномалию, вызывающую рак желудка
Исследования показали, что вирусный геном EBV активирует гены, которые способны мутировать и провоцировать рак.
Evo-rus.com 07:51
Игры
Подписчики PlayStation Plus получили две бесплатные игры
В августе принято решение подарить две игры: Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, а также Party Royale Party Fall Guys: Ultimate Knockout.
Megaobzor.com 06:07
Политика
Прилепин подтвердил задержание в Белоруссии бойцов из его батальона
Среди задержанных в Белоруссии россиян есть люди, которые служили на Донбассе в одном батальоне с Захаром Прилепиным.
РБК 09:15
Игры
PS3-игроки достигли ядерного разоружения в Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
Игроки Metal Gear Solid V: The Phantom Pain на PlayStation 3 достигли ядерного разоружения, которое запустило особую кат-сцену.
Игромания.ру 06:59
Армия и оружие
США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих
"Согласно действующему плану Европейского командования ВС США, из Германии будут выведены примерно 11,9 тыс. американских военнослужащих, около 6,4 тыс. будут возвращены домой", - отметил шеф Пентагона.
ТАСС 09:46
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Кино
Режиссер Зак Снайдер показал новый костюм Супермена
Американский режиссер Зак Снайдер в рамках фестиваля Comic-Con показал необычную экипировку Супермена.
Piter.tv 27 июля в 02:11
Интернет
«Яндекс» пообещал не создавать ярлыки без согласия пользователя
28 июля пользователи персональных компьютеров увидели на своих рабочих столах иконку видеосервиса "Телемост".
Pravda.Ru 09:38
Армия и оружие
Турция выпускала компоненты F-35 после ее исключения из программы
Военное обозрение 09:18
Политика
В Госдуме заявили о «невменяемости» Лукашенко после задержания «бойцов Вагнера»
Задержание под Минском бойцов ЧВК "Вагнер" может быть провокацией для ухудшения российско-белорусских отношений.
Газета.Ru 09:04
Происшествия
Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге
Ранее ФСБ сообщила, что в России задержаны выходцы из Средней Азии — сторонники ИГ, планировавшие убийства силовиков.
RT на русском 08:58
Футбол
Газзаев назвал провальным выступление «Спартака» в прошлом сезоне
Бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев оценил выступление столичного "Спартака" в прошлом сезоне.
Газета.Ru 04:37
Происшествия
Для студента из США запросили почти 10 лет за нападение на полицейских в Москве
Государственное обвинение просит приговорить к девяти годам и восьми месяцам колонии американского студента из Техаса Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Интерфакс 08:17
Экономика
ЦБ зафиксировал снижение на треть подделок банкнот на фоне пандемии
В апреле-июне количество выявленных в банковской системе поддельных рублевых банкнот сократилось на 31,5% по сравнению с I кварталом 2020 года и составило 7 725 шт, сообщает Банк России.
Российская газета 06:25
Наука
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Команда исследователей из Австралии выяснила, что от COVID-19 лучше всего может защитить хирургическая маска.
Discover24 вчера в 05:10
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы
Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
Армия и оружие
Великобритания представила истребитель «следующего» поколения
Королевские ВВС Великобритании показали ролик, демонстрирующий истребитель "следующего" поколения. Видеозапись опубликована в Twitter.
ПолитРоссия 27 июля в 01:36
Общество
Сбербанк переведёт на удалённую работу до 30% сотрудников
Сбербанк планирует с 1 сентября 2020 года перевести на удалённую работу до 30% сотрудников.
RT на русском 09:39
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК 08:44
Политика
Трамп заявил, что после пандемии в США наступит «золотой век»
Газета.Ru вчера в 04:32
Единоборства
Тренер Фергюсона ждет срыва боя Хабиба против Гэтжи
Allboxing.ru 03:24
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Политика
В Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины
Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.
RT на русском 08:30
Армия и оружие
МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
Недавно представители ВМС США выразили свои претензии по ледоколу "Иван Папанин" и тому факту, что на его борту размещены крылатые ракеты "Калибр".
Актуальные Новости вчера в 07:07