Общество
BFM.ruМишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Деньги уже направлены в Минтруд.
Читать в источнике
Оценить83
с чего всё началось
Правительство России выделило Минтруду 18,4 млрд руб. на выплаты нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Коммерсантъвчера в 10:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Семьям с детьми готовят выплаты в рамках господдержки во время пандемии коронавируса
Народные новости08:58
Орловская область осталась без субсидий на детские «президентские» выплаты
Орловские новостивчера в 12:39
Семьи с детьми могут получить пособия в рамках господдержки во время пандемии
Политическая Экспертиза08:41
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:39, Ашберн
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Политика
В Совфеде назвали провокацией задержание россиян в Белоруссии
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН назвал провокацией сообщение белорусских СМИ.
Национальная служба новостей 09:05
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com 02:21
Игры
PS3-игроки достигли ядерного разоружения в Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
Игроки Metal Gear Solid V: The Phantom Pain на PlayStation 3 достигли ядерного разоружения, которое запустило особую кат-сцену.
Игромания.ру 06:59
Происшествия
ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских
В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru 08:51
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы
Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
Здоровье
Путин отметил первостепенное значение вопросов здравоохранения
Власти России в последнее время уделяют вопросам здравоохранения первостепенное значение, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 06:48
Здоровье
Глава управления здравоохранения Волгодонска заразился коронавирусом
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных случаев коронавируса в Ростовской области увеличилось на 136 и на утро 29 июля достигло 12 тыс. 674.
Интерфакс - Россия 08:26
Армия и оружие
Анкара сорвала российско-турецкое патрулирование в Сирии
Запланированное российско-турецкое патрулирование трассы М-4 в Сирии было сорвано по вине Анкары. Об этом сообщил военный источник.
ФАН 08:37
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
ТАСС 02:36
Путешествия
Цены на отдых в Турции выросли на 10%
В дальнейшем цены на отдых в Турции может продолжить расти. Цены на отдых в Турции выросли уже на 10% по сравнению с прошлым годом.
Neva.Today 08:40
Здоровье
В Екатеринбурге три больницы вернутся к профильному приему пациентов
В Екатеринбурге от коронавирусной нагрузки планируют избавить весь нейрохирургический корпус 40-й, первую областную и психиатрическую больницы.
Екатеринбург Онлайн 07:03
Интернет
«Яндекс» самовольно установил пользователям неудаляемый «Телемост»
Негатив простых пользователей понятен — мало кому хочется иметь перед глазами лишнее напоминание того, что современные приложения давно перестали быть полностью подконтрольны владельцу компьютера.
Популярная механика 00:03
Здоровье
В Минздраве рассказали о снижении числа госпитализаций с коронавирусом
В Минздраве рассказали о снижении числа госпитализаций с коронавирусом.
Piter.tv 07:59
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости вчера в 09:26
Общество
FT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок.
RT на русском вчера в 22:12
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
Общество
Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава
В Республике Коми в апреле Виктория Филин покинула пост министра здравоохранения спустя две недели после своего назначения.
Известия 06:52
Энергетика
Fitch спрогнозировало цену на нефть в 2021 году
Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM Отмечается, что цены вырастут во многом из-за сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК + Кроме того, цена американской нефти WTI будет продаваться на $3 за баррель дешевле Brent в каждом из годов.
REGNUM 07:16
Экономика
«Интер РАО» вновь запустит опционную программу
Период lock up (в течение которого нельзя продавать полученные акции) составит три-пять лет.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Общество
Бывшая сотрудница хабаровского телеканала «сливает» тайны руководства
Бывшая корреспондентка хабаровского телеканала «Губерния» Александра Теплякова пытается пиариться на теме протестов в городе.
Antimaidan.ru 08:30
Политика
Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Дерипаска подверг достаточно резкой критике политику Банка России.
REGNUM 07:20
Гаджеты
Огромный пассивный кулер Noctua весом 1,5 кг задержится до следующего года
Ранее считалось, что пассивный охладитель Noctua представит до конца текущего года, но сроки пришлось сдвинуть на первый квартал следующего, как отмечается в перспективном плане выпуска продукции на сайте австрийской компании.
3DNews 08:48
Технологии
«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ 08:47
Экономика
Бюджет Саратовской области за 2019 год исполнили на 98%
По словам начальника бюджетного управления министерства финансов правительства Саратовской области Елены Гудковой, бюджет за предыдущий год исполнен на 98,8%. А параметры государственного долга области и расходов на его обслуживание за 2019 год соответствуют ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Четвертая Власть 08:28