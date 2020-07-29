Общество
BFM.ruМишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Деньги уже направлены в Минтруд.
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с чего всё началось
Правительство России выделило Минтруду 18,4 млрд руб. на выплаты нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Коммерсантъвчера в 10:48
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Семьям с детьми готовят выплаты в рамках господдержки во время пандемии коронавируса
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Вести.Ru 06:29
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Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК Вагнера нашлись на «Миротворце»
Задержанные в Белоруссии бойцы иностранной частной военной компании (ЧВК), которых называют российскими наемниками из ЧВК Вагнера, нашлись в базе украинского сайта «Миротворец».
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Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Происшествия
Опубликована переписка сестер Хачатурян о домогательствах отца
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Общество
Суд лишил жену алтайского депутата квартиры в Москве за 65 млн рублей
В сообщении говорится, что алтайский краевой суд удовлетворил требование прокуратуры региона и обратил в пользу государства квартиру в Москве, купленную женой депутата Алтайского краевого заксобрания Владимира Попова за 65 млн рублей.
Известия 09:18
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Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
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Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
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Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
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Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
Экономика
«Норникель» во втором квартале нарастил выпуск никеля на 8%
Из общего объема производства «Норникеля» на Кольскую ГМК приходится 39 тысяч тонн товарного никеля в первом квартале и 74 тысячи тонн – за полугодие.
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Что не стоит употреблять в пищу при проблемах с пищеварением
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Менделеевские новости 02:01
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Роспотребнадзор предупредил о приходе в Россию новых штаммов гриппа
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В Сирии случайно обнаружили секретный дивизион ПВО России
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В Петербурге увеличили число коек для больных COVID-19
Санкт-Петербург, 29 июля 2020, 17:39 — REGNUM В Петербурге увеличили резервный фонд коек для больных COVID-19.
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Режим повышенной готовности в Севастополе продлили до осени
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Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава
В Республике Коми в апреле Виктория Филин покинула пост министра здравоохранения спустя две недели после своего назначения.
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