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BFM.ru
BFM.ru

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Деньги уже направлены в Минтруд.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Правительство направило 18,4 млрд рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет

Правительство России выделило Минтруду 18,4 млрд руб. на выплаты нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Коммерсантъвчера в 10:48
Подробнее о событии
Народные новости

Семьям с детьми готовят выплаты в рамках господдержки во время пандемии коронавируса

Народные новости08:58
BFM.ru

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

BFM.ruвчера в 12:50
iReactor

Названы условия для получения выплаты 5 500 рублей на детей в августе

iReactor08:31
Экономика сегодня

Российским семьям готовят выплату в 5500 рублей на каждого ребенка

Экономика сегодня07:06
Политическая Экспертиза

Семьи с детьми могут получить пособия в рамках господдержки во время пандемии

Политическая Экспертиза08:41
Орловские новости

Орловская область осталась без субсидий на детские «президентские» выплаты

Орловские новостивчера в 12:39
Коммерсантъ

Правительство направило 18,4 млрд рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет

Коммерсантъвчера в 10:48

В МЧС предупредили москвичей о ливне с грозой и градом и сильном ветре

На улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, машины рекомендуется парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, напомнили в столичном главке МЧС.
ТАСС10:58
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Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге

Участники террористической ячейки группировки «Исламское государство»*, выходцы одной из среднеазиатских республик, готовившие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, были задержаны в Санкт-Петербурге.
RT на русском08:58
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Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции и Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии двойного гражданства у некоторых депутатов.
Lenta.ru11:12
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Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости10:07
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Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБКвчера в 09:55
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Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде

«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском09:19
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