Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
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Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Деньги уже направлены в Минтруд.В источнике
С чего всё началось
Правительство направило 18,4 млрд рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет
Правительство России выделило Минтруду 18,4 млрд руб. на выплаты нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Коммерсантъвчера в 10:48
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