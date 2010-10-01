Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Деньги уже направлены в Минтруд.

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Транспорт В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок". 317

Игры Игроки Red Dead Online уже могут стать натуралистами Игроки, выбравшие роль натуралиста, смогут выучить новые рецепты крафта тоников и амуниции и освоить особые навыки, среди которых добивание смертельно раненых животных или повышение вероятности встретить легендарную особь. 8

Игры Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза. 596

Киберспорт Турнир Voodoo League заподозрили в фейковых матчах Инсайдер Дмитрий «Korb3n» Белов сообщил, что на турнире Voodoo League Series играют ненастоящие команды.

Футбол ЦСКА презентует новую форму до первого домашнего матча сезона 2020/21 Первый домашний матч Тинькофф РПЛ в сезоне 2020/21 ЦСКА проведет во втором туре против «Тамбова».

Шоу-бизнес 72-летняя София Ротару опубликовала редкое фото без макияжа Известная артистка София Ротару опубликовала в своем Instagram редкий снимок, на котором звезда без макияжа.

Гаджеты Представлен игровой Nubia Red Magic 5S с 144-герцовым экраном Представленный смартфон с названием Nubia Red Magic 5S отличается наличием переработанной системы охлаждения с посеребренной испарительной камерой и наличием частоты обновления экрана 144 Гц.

Шоу-бизнес Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак. 35

Футбол РПЛ представила календарь на новый сезон Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.

Происшествия В Апшеронском районе вода ушла с подтопленных участков По данным на 20:00, в Апшеронском районе вода осталась лишь в низменных участках. Уровень воды спасатели оценивают как незначительный. 1

Культура Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец». 1

Общество РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник. 391

Кино Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак» Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin). 41

Общество Самый большой в мире гидросамолет впервые взлетел с поверхности моря Со взлетным весом в 53,5 тонны, длиной около 37 и размахом крыла около 39 метров, AG600 является самым крупным в мире гидросамолетом из числа эксплуатируемых на сегодняшний день, хотя и уступает некоторым ранее летавшим машинам, таким, как советский А-40 «Альбатрос» и американский H-4 Hercules. 33