Общество
BFM.ruМишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Деньги уже направлены в Минтруд.
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с чего всё началось
Правительство России выделило Минтруду 18,4 млрд руб. на выплаты нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Коммерсантъвчера в 10:48
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Орловская область осталась без субсидий на детские «президентские» выплаты
Орловские новостивчера в 12:39
Правительство выделило на выплаты семьям с детьми более 18 млрд рублей
Экономика сегоднявчера в 17:51
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:49, Ашберн
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com 03:09
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК 27 июля в 07:37
Происшествия
Подозреваемого в ограблении банка в Петербурге задержали
Полицейские в Санкт-Петербурге задержали по горячим следам подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове.
Известия вчера в 17:51
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Политика
Названы готовые принять россиян европейские страны
Хорватия и Мальта выразили готовность принимать российских туристов, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.
РИА Новости 03:44
Авто
Модульный электрокар eBussy появится в Европе
Уже в следующем году появится кемпер, небольшой грузовик, однообъемный вэн и даже электропикап. Экстерьер новинки выполнен в стиле ретро.
ГЛАС.RU 27 июля в 08:00
Общество
ВОЗ опровергла вероятность второй волны коронавируса
Всемирная организация здравоохранения заявила, что второй волны коронавируса COVID-19 не будет.
Газета.Ru вчера в 14:17
Политика
Соперница Лукашенко на выборах ответила на вопрос о Крыме
Светлана Тихановская, которая будет соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах, призвала не искать «пророссийские следы» в ее избирательной кампании.
НТВ вчера в 14:48
Здоровье
В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса
«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ 03:17
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 00:17
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru вчера в 02:34
Общество
На Урале начался официальный сбор подписей в поддержку выборов мэров
13 июля Законодательное собрание Свердловской области зарегистрировало инициативную группу, выступающую с законопроектом о возвращении прямых выборов мэров.
РБК Екатеринбург 02:26
Общество
Средний чек на набор первоклассника вырос на 55%
Заметнее всего вырос средний чек на пенал. Этот предмет в среднем покупают за 799 рублей, что на 60% дороже прошлого года.
Российская газета 02:27
Шоу-бизнес
Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями
Джо и Софи начали встречаться четыре года назад, о помолвке пары стало известно в 2017 году.
Salt Mag вчера в 04:01
Здоровье
За сутки в Челябинской области выздоровели 118 больных коронавирусом
За прошедшие сутки выписаны 118 человек. Всего выздоровели и выписаны из больниц 7 499 пациентов.
Pchela.News 02:20
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Политика
Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом, передает РИА-Новости.
Радио Маяк вчера в 11:23
Авто
Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay
На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС.
Новые автомобили вчера в 23:11
Технологии
Microsoft обновит дизайн меню «Пуск» для Windows 10 до конца ноября
NewInform вчера в 19:34
Происшествия
В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин
Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru вчера в 06:37
Шоу-бизнес
Перенесшую инсульт Кондулайнен перевели в обычную палату из реанимации
Врачи диагностировали у Кондулайнен подозрение на инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения.
Woman.ru 02:33
Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском вчера в 07:01
Политика
В Комсомольске-на-Амуре заложили малый ракетный корабль «Павловск»
Малый ракетный корабль (МРК) «Павловск» заложили на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре, сообщила пресс-служба администрации города.
РБК 03:20
Общество
В Оренбуржье 156 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Оренбург, 29 июля 2020, 10:13 — REGNUM В Оренбургской области ЕГЭ на 100 баллов сдали 156 выпускников.
REGNUM 03:13
Общество
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости вчера в 05:49
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com 02:21
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
Кино
Фильм Кончаловского вошел в программу Венецианского фестиваля
Новый фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" с Юлией Высоцкой в главной роли включен в основной конкурс 77-го Венецианского кинофестиваля.
Москва 24 вчера в 21:43