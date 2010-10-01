с чего всё началось

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Деньги уже направлены в Минтруд.

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

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Происшествия Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края. 294

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Экономика Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости". 42

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Кино Ростовчанина Жигунова ранили из табельного оружия Ростовчанина Сергея Жигунова ранили в голову из табельного оружия.

Политика AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа. 3

Политика МИД отреагировал на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград» Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград» на сервисах Google. 99

Экономика Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%. 219

Хоккей Александр Гулявцев покинул пост главного тренера хабаровского «Амура» Как сообщили в пресс-службе хабаровского хоккейного клуба «Амур» Александр Гулявцев, занимавший должность главного тренера с начала прошлого года, покинул команду.

Армия и оружие На Украине завели дела против воевавших в Донбассе бразильцев На Украине завели уголовные дела против граждан Бразилии, Киргизии, Боснии и Герцеговины, воевавших на стороне самопровозглашенных республик Донбасса.