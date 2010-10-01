Общество
BFM.ruМишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Деньги уже направлены в Минтруд.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Правительство России выделило Минтруду 18,4 млрд руб. на выплаты нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Коммерсантъ10:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 20:04, Ашберн
Культура
HBO Max назвала сериал «Друзья» самым популярным среди подписчиков
Культуромания 05:54
Армия и оружие
В Армии обороны Израиля сообщили об инциденте на границе с Ливаном
ИА Красная Весна вчера в 09:36
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в ограблении отеделения банка, расположенного на Большом проспекте Васильевского острова.
Lenta.ru 17:53
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил «Лестер» и завоевал путевку в ЛЧ
"МЮ" набрал 66 очков и занял третье место, опередив по дополнительным показателям "Челси", который стал четвертым.
РИА Новости 26 июля в 13:14
Единоборства
Бой Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи состоится 24 октября
Боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов из России 24 октября 2020 года проведет проведет бой против временного чемпиона Джастина Гэтжи из США.
Turkmenportal 13:18
Экономика
Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:20
Общество
Новые российские автомобили оснастят алкозамками
Ранее установку алкозамков в российских автомобилях поддержала ГИБДД.
НТВ 19:50
Происшествия
На Сахалине задержана группа, подозреваемая в сбыте наркотиков
Аргументы и Факты 06:20
Происшествия
Две женщины избили сенатора и сдались полиции
В Мэдисоне, штат Висконсин (США) арестовали двух женщин, избивших сенатора, который снимал на видео протесты возле здания местного Капитолия.
Lenta.ru 17:30
Авто
Названы любимые цвета автомобилей жителей Северного Кавказа
Московский Комсомолец 08:15
Наука
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Команда исследователей из Австралии выяснила, что от COVID-19 лучше всего может защитить хирургическая маска.
Discover24 05:10
Игры
PlayStation 5 может получить сменные панели корпуса
Деловое.ТВ 14:40
Кино
Ростовчанина Жигунова ранили из табельного оружия
Ростовчанина Сергея Жигунова ранили в голову из табельного оружия.
Donday.ru 08:35
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru 18:13
Шоу-бизнес
50-летний Григорьев-Апполонов закрутил роман с 19-летней девушкой
Популярный российский исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов начал встречаться с девушкой на 30 лет младше его.
Территория новостей вчера в 02:42
Политика
МИД отреагировал на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград» на сервисах Google.
Lenta.ru 16:40
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Экономика
Чистая прибыль «Яндекса» во втором квартале упала на 67 %
По итогам второго квартала выручка от интернет-рекламы упала на 15 % и составила почти 25 миллиардов рублей.
RuNews24.ru 08:04
Футбол
Экс-защитник «Амкара» Попов: «Зенит» — это точно не европейский футбол. Видимо, Семак не может ими управлять»
Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов выступил с критикой в адрес «Зенита» после победы сине-бело-голубых со счетом 1:0 в финальном матче Кубка России с «Химками».
Sport24.ru 17:35
Происшествия
В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии
Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК 15:46
Экономика
Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Коммерсантъ 15:07
Наука
Создан перспективный имплантат для подключения мозга к компьютеру
ИА Красная Весна 16:37
Хоккей
Александр Гулявцев покинул пост главного тренера хабаровского «Амура»
Как сообщили в пресс-службе хабаровского хоккейного клуба «Амур» Александр Гулявцев, занимавший должность главного тренера с начала прошлого года, покинул команду.
КП - Хабаровск 08:12
Здоровье
Диабет увеличивает риск смерти от коронавируса в 12 раз
Диабетики, заболевшие коронавирусной инфекцией, в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации и в 12 раз чаще умирают от Covid-19.
Новый День вчера в 01:43
Армия и оружие
На Украине завели дела против воевавших в Донбассе бразильцев
На Украине завели уголовные дела против граждан Бразилии, Киргизии, Боснии и Герцеговины, воевавших на стороне самопровозглашенных республик Донбасса.
Lenta.ru 13:32
Общество
Онищенко посоветовал россиянам повременить с зарубежными поездками
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал россиян не торопиться с заграничными поездками, несмотря на открытие международного сообщения.
Известия 16:02