Общество
BFM.ruМишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Деньги уже направлены в Минтруд.
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Правительство России выделило Минтруду 18,4 млрд руб. на выплаты нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Коммерсантъ10:48
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Минтруд получил от кабмина дополнительные 18,4 млрд рублей на детские выплаты
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