Мишустин выделил на детские выплаты дополнительно 18,4 млрд рублей

Следует напомнить, что ранее Мишустин распорядился о том, что граждане РФ смогут получить выплаты без предоставления справок о доходах и иных документах. Это распоряжение касается только семей с детьми от 3 до 7 лет.