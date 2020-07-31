Мишустин выделил на детские выплаты дополнительно 18,4 млрд рублей
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Следует напомнить, что ранее Мишустин распорядился о том, что граждане РФ смогут получить выплаты без предоставления справок о доходах и иных документах. Это распоряжение касается только семей с детьми от 3 до 7 лет.В источнике
С чего всё началось
Правительство России выделило Минтруду 18,4 млрд руб. на выплаты нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет, говорится в распоряжении, опубликованном
на официальном интернет-портале правовой информации.
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Правительство России выделило на детские пособия дополнительно более 18 млрд рублей
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