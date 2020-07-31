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News-24.ru
News-24.ru

Мишустин выделил на детские выплаты дополнительно 18,4 млрд рублей

Следует напомнить, что ранее Мишустин распорядился о том, что граждане РФ смогут получить выплаты без предоставления справок о доходах и иных документах. Это распоряжение касается только семей с детьми от 3 до 7 лет.В источнике
С чего всё началось
Правительство России выделило Минтруду 18,4 млрд руб. на выплаты нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет, говорится в распоряжении, опубликованном
 на официальном интернет-портале правовой информации.
Коммерсантъ28 июля в 10:48
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Правительство России выделило на детские пособия дополнительно более 18 млрд рублей

Экономика сегоднявчера в 03:32
URA.Ru

Правительство выделило дополнительные деньги на выплаты детям. На каждого ребенка по 5,5 тысяч

URA.Ru29 июля в 15:38
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Приангарью дадут 844,5 млн на детские выплаты

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Народные новости

Правительство Мишустина направило более 18 млрд рублей на детские пособия

Народные новостивчера в 02:39
Комсомольская правда

Правительство выделило на детские выплаты еще 18,4 миллиарда рублей

Комсомольская правда29 июля в 13:27
BFM.ru

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

BFM.ru28 июля в 12:50
Коммерсантъ

Правительство направило 18,4 млрд рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет

Коммерсантъ28 июля в 10:48
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Известиявчера в 14:52
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RT на русском03:25
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