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News-24.ru
News-24.ru

Мишустин выделил на детские выплаты дополнительно 18,4 млрд рублей

Следует напомнить, что ранее Мишустин распорядился о том, что граждане РФ смогут получить выплаты без предоставления справок о доходах и иных документах. Это распоряжение касается только семей с детьми от 3 до 7 лет.В источнике
С чего всё началось
Правительство России выделило Минтруду 18,4 млрд руб. на выплаты нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет, говорится в распоряжении, опубликованном
 на официальном интернет-портале правовой информации.
Коммерсантъ28 июля в 10:48
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URA.Ru

Правительство выделило дополнительные деньги на выплаты детям. На каждого ребенка по 5,5 тысяч

URA.Ru29 июля в 15:38
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Правительство России выделило на детские пособия дополнительно более 18 млрд рублей

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Правительство Мишустина направило более 18 млрд рублей на детские пособия

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Какие дополнительные выплаты ждут россиян в августе

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BFM.ru28 июля в 12:50
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Правительство направило 18,4 млрд рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет

Коммерсантъ28 июля в 10:48
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В соцзащите объяснили причину задержки выплат для семей с детьми с 3 до 7 лет

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ФСБ ликвидировала в Волгоградской области ячейку исламистов

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией разгромили действовавшую в Волгоградской области ячейку исламистов из международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
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Посол заявил о разрешениях на работу у задержанных в Минске россиян

Ранее в четверг российский посол заявил о планах задержанных в Белоруссии граждан РФ вылететь в Стамбул, однако они опоздали на свой самолет, поэтому были вынуждены остановиться в санатории «Белорусочка».
Известиявчера в 14:52
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По факту нападения на оренбургского чиновника проводится проверка

Оренбург, 31 июля 2020, 08:21 — REGNUM В Оренбурге полиция проводит проверку по факту нападения на председателя муниципального комитета по управлению имуществом Дмитрия Цветкова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.
REGNUM01:21
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