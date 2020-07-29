Общество

BFM.ruBFM.ruМишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Деньги уже направлены в Минтруд.
Читать в источнике
Комментировать157
с чего всё началось
Правительство России выделило Минтруду 18,4 млрд руб. на выплаты нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет, говорится в распоряжении, опубликованном
 на официальном интернет-портале правовой информации.
Коммерсантъвчера в 10:48

Подробнее о событии

Семьям с детьми готовят выплаты в рамках господдержки во время пандемии коронавируса

Народные новости08:58

Семьи с детьми могут получить пособия в рамках господдержки во время пандемии

Политическая Экспертиза08:41

В соцзащите объяснили причину задержки выплат для семей с детьми с 3 до 7 лет

Магсити74вчера в 09:00

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

BFM.ruвчера в 12:50

Орловская область осталась без субсидий на детские «президентские» выплаты

Орловские новостивчера в 12:39

Правительство направило 18,4 млрд рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет

Коммерсантъвчера в 10:48

Названы условия для получения выплаты 5 500 рублей на детей в августе

iReactor08:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:48, Ашберн
Политика

Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина

Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru 09:34
690
Политика

В Минск начали стягивать войска

В Минск начали стягивать колонны военной техники с солдатами.
Lenta.ru 11:51
Происшествия

В Воронеже экс-борца с коррупцией осудили за мошенничество

РИА Новости 11:22
3
Политика

В Кремле сообщили о состоянии общавшихся с Лукашенко россиян

В Кремле не знали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко переболел коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 06:17
418
Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv вчера в 01:11
54
Технологии

CNN: Россия готовится раньше всех утвердить вакцину от covid-19, но к ней есть вопросы

CNN пишет о российской вакцине от коронавируса.
Территория новостей 05:55
3
Общество

Россия открывается для закрывающихся от коронавируса стран

Пока российские власти бодро рапортуют о постепенном открытии межгосударственных границ для авиаперелётов туристов, часть стран, привлекательных для россиян, напротив, возвращают разного рода ограничения.
News.ru вчера в 12:53
426
Общество

Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета 11:12
4
Политика

Кремль объяснил отставку 11 региональных министров здравоохранения

Отставки министров в регионах являются свидетельством кадровой ротации, отмечает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Реальное время 06:36
97
Общество

Минюст предложил ввести конфискацию серых доходов чиновников

Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 03:56
205
Политика

CNN опубликовал карту с Курилами в составе Японии

Американский телеканал CNN в одном из своих материалов опубликовал карту южных островов Курильского архипелага в составе Японии, а не России.
ФАН 10:24
58
Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем

В большей степени подписчики старались подколоть Кристину за такую шутку. "После развода оргазм только такой", - подписала Асмус.
CT news вчера в 16:54
19
Происшествия

Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП

Известия 06:19
1,6K
Общество

Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава

В Республике Коми в апреле Виктория Филин покинула пост министра здравоохранения спустя две недели после своего назначения.
Известия 06:52
36
Кино

Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля

Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости вчера в 09:26
68
Происшествия

Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
78
Шоу-бизнес

72-летняя София Ротару опубликовала свое фото без макияжа

Звезда российской эстрады София Ротару опубликовала в своем Instagram новый снимок, что бывает крайне редко, еще и без макияжа.
ToDay News Ufa 02:20
29
Происшествия

Упавший на пути на фиолетовой ветке пассажир московского метро выжил

Газета.Ru 11:56
17
Футбол

В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА

ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
RT на русском вчера в 14:18
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
221
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери

О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
12
Происшествия

Жителя Челябинской области подозревают в жестоком убийстве жены

РИА Новости 12:04
28
Финансы

Один из главных банков мира рассказал о проблемах доллара

В настоящее время главный защитный актив уже вырос до 1950 долларов. Снижение реальных процентных ставок в США может разогнать цену золота.
Lenta.ru 11:07
1
Армия и оружие

США выведут из Германии почти 12 тыс. военнослужащих

Известия 09:44
204
Футбол

«Боруссия» не продаст Санчо в «МЮ» дешевле 120 миллионов

Как пишет Kicker, «Боруссия» хочет получить за вингера 120 миллионов евро.
Бомбардир.ру 09:12
Происшествия

Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле

RT на русском 10:07
574
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян

Минтруд РФ пообещал обеспечить реальный рост пенсий в ближайшие четыре года.
Live24 вчера в 05:45
2,2K
Игры

Российские пользователи PS Plus намерены объявить бойкот сервису

Российские пользователи PS Plus для PlayStation намерены объявить бойкот игровому сервису.
UfacityNews.ru вчера в 15:37
77
Шоу-бизнес

Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 12:26
4
Авто

Тюменцы предпочитают ездить на автомобилях серого цвета

В целом по стране большинство россиян предпочитают серого цвета автомобили -30%, белого 23% и черного 18%.
Тюменская область сегодня 03:21
60
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное