с чего всё началось

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Деньги уже направлены в Минтруд.

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Политика Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу Первый президент Украины Леонид Кравчук, накануне возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, рассказал в интервью РБК-Украина о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта.

Экономика Российские банки запросят доступ к «спящим счетам» клиентов Москва, 31 июля 2020, 03:33 — REGNUM Несколько российских банков предложили изменить законодательство, чтобы получить право самостоятельного списания средств со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить и при этом они не вышли на связь. 13

Общество На затопленной ливнем улице Ивановской в Чите откачивают воду На затопленном 31 июля ливнем участке улицы Ивановской в Чите идёт постоянная откачка воды.

Общество Режим самоизоляции продлен в Томской области до 31 августа Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим связанных с пандемией COVID-19 ограничений в регионе до 31 августа, сообщила в пятницу пресс-служба обламинистрации. 8

Футбол «Наполи» требует провести матч с «Барселоной» на нейтральном поле «Наполи» настаивает на переносе ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» на нейтральное поле, сообщает AS.

Шоу-бизнес Полина Гагарина шокировала поклонников худобой Надо сказать, что Полина Гагарина может похвастаться отличной фигурой. Когда -то певице удалось сбросить нескольких десятков килограммов. 6

Политика Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки. 7

Гаджеты Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone Компания Apple в этом году планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже обычного, сообщает Bloomberg со ссылкой на главного финансового директора Apple Inc. Луку Маэстри. 8

Политика В Белоруссии задержали уроженца Алтайского края Уроженцев Алтайского края и Забайкалья обвиняют в «дестабилизации обстановки» перед выборами президента.33 гражданина России задержаны под Минском.

Общество ПФР уточнил условия выплаты 20 тысяч рублей семьям с детьми в августе По 20 тысяч рублей получат семьи, которые не оформили соответствующие заявления, дающие возможность претендовать на единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей в июне и июле. 1

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о новых вирусах гриппа в России Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации, подчеркнув то, что необходимо обеспечить доступ к вакцинированию от гриппа в предстоящий осенний сезон. 776

Здоровье В Кузбассе скончался ещё один пациент с коронавирусом Уточняется, что скончался один пациент — у жителя Кемерова 1951 года рождения развилась тяжелая форма пневмонии.

Космос Китай запустил навигационную систему Beidou-3 Председатель Китая Си Цзиньпин принял участие в церемонии, посвященной запуску навигационной спутниковой системы Beidou-3, сообщает агентство «Синьхуа». 4

Общество Россиянам разрешат называться эльфами и гоблинами при переписи В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года. 11

Авто Управляющий активами Шувалова купит поставщика компонентов для Aurus Компания «КСП Капитал Управление Активами» Сергея Котляренко подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о покупке 70% долей ООО «Кате».