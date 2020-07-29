Общество

BFM.ruBFM.ruМишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Деньги уже направлены в Минтруд.
Читать в источнике
Комментировать276
с чего всё началось
Правительство России выделило Минтруду 18,4 млрд руб. на выплаты нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет, говорится в распоряжении, опубликованном
 на официальном интернет-портале правовой информации.
Коммерсантъвчера в 10:48

Подробнее о событии

Приангарью дадут 844,5 млн на детские выплаты

Московский Комсомолец21:54

Правительство выделило дополнительные деньги на выплаты детям. На каждого ребенка по 5,5 тысяч

URA.Ru15:38

Правительство направило 18,4 млрд рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет

Коммерсантъвчера в 10:48

Семьям с детьми готовят выплаты в рамках господдержки во время пандемии коронавируса

Народные новости08:58

Семьи с детьми могут получить пособия в рамках господдержки во время пандемии

Политическая Экспертиза08:41

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

BFM.ruвчера в 12:50

Правительство выделило на детские выплаты еще 18,4 миллиарда рублей

Комсомольская правда13:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:02, Ашберн
Политика

Сенатор-демократ назвал подарком для РФ вывод войск США из Германии

Решение администрации Соединенных Штатов о выводе войск из Германии ослабит усилия по борьбе с «агрессией России в Европе».
Известия 21:07
Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

CT news вчера в 14:15
90
Гаджеты

Американский штат начал расследование замедления старых iPhone

Американский штат Аризона начал вести расследование в отношении компании Apple для того, чтобы установить, является ли намеренное снижение скорости работы смартфонов iPhone старых моделей нарушением законодательства о недобросовестной конкуренции.
Lenta.ru 18:06
Политика

МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму

Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК 08:44
86
Политика

Польша заявила о проблемах у России из-за C-400

Приостановка поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» из России в КНР может быть вызвана не введенными из-за коронавируса ограничениями, китайско-индийским конфликтом рядом с границей, сообщает польский портал Defence24.
Live24 05:29
64
Общество

Россиянам дали советы по выбору качественного сыра

Взгляд.ру 15:12
1
Шоу-бизнес

Пригожин раскритиковал Лозу за слова о Лолите

Продюсер считает, что "не по-мужски — обсуждать гонорар артиста" Юрий Лоза недавно высказался о гонорарах Лолиты Милявской — известно, что артситка получает за свои выступления около сорока тысяч евро.
WomanHit.ru 13:53
107
Общество

«Аэрофлот» сократил число рейсов в Лондон из-за низкого спроса

Авиакомпания «Аэрофлот», которая с 1 августа возобновляет полеты в Великобританию и Турцию, значительно сократила число регулярных рейсов из Москвы в Лондон по сравнению с периодом до пандемии коронавируса.
РБК 12:25
5
Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

РИА Новости 08:37
1,9K
Общество

В России средний чек на набор первоклассника подорожал на 55%

Стоимость набора канцелярских принадлежностей для первоклассника по данным на июль подорожала на 55% в сравнении с прошлым годом и составила 712 рублей.
Газета Кемерова 11:50
154
Происшествия

В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости 05:00
258
Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски поделилась новым фото в бикини собственного бренда

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски продемонстрировала изделие из новой коллекции собственного бренда купальников Inamorata Woman, разместив откровенный снимок.
Lenta.ru вчера в 03:27
2
Экономика

Минтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным

В ведомстве изучат это предложение, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.
Газета.Ru 21:35
52
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа

В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru 09:34
638
Происшествия

Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 27 июля в 04:52
1,1K
Политика

Кошкин отверг возможную связь задержанных в Белоруссии с ЧВК «Вагнер»

По мнению эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, заявления о прибытии бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию не имеют под собой никаких оснований.
iReactor 14:03
20
Футбол

Дубль Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Сампдорию»

Спорт-Экспресс 15:30
Общество

В Минздраве рассказали об изменениях в медосмотре водителей

Работу над новым порядком получения медсправок планируется завершить в текущем году, позиции ведомств по изменениям в правилах медосвидетельствования для водителей схожи по ключевым вопросам.
RT на русском 21:10
Общество

Врач-диетолог раскрыл секрет кавказского долголетия

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, что секрет кавказского долголетия заключен в особом шашлыке, который является культовым блюдом региона.
Online47.ru 21:24
Общество

Главы Amazon, Apple и Google ответили на вопросы конгресса о Китае

В июле 2019 года стало известно, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства.
Известия 20:32
Происшествия

Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей

Lenta.ru 12:49
267
Политика

В Минск начали стягивать войска

В Минск начали стягивать колонны военной техники с солдатами.
Lenta.ru 11:51
5
Технологии

CNN (США): Россия готовится раньше всех к середине августа утвердить вакцину от covid-19, но к ней есть вопросы (CNN)

Российские официальные лица рассказали Си-Эн-Эн, что они хотят утвердить эту вакцину 10 августа или даже раньше.
ИноСМИ 04:20
3
Общество

Забайкальский депутат-единоросс обвиняется в махинациях с налогами

Zabnews.ru 21:35
Экономика

Опорная кредитная организация ВПК расширяет бизнес

Опорная кредитная организация ВПК расширяет бизнес Государственный Промсвязьбанк (ПСБ), обслуживающий оборонно-промышленный комплекс, готов к экспансии на банковском рынке.
Коммерсантъ 18:50
Происшествия

ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских

В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru 08:51
563
Общество

Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч детям до 16 лет на август

Инициатива продлить выплату 10 тысяч рублей для семей, воспитывающих детей до 16 лет, на август является корректной и уместной.
iReactor вчера в 01:07
1,2K
Футбол

«Зенит» объявил об уходе Шатова и Смольникова

НовостиВолгограда.ру 08:13
1
Шоу-бизнес

Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 12:26
12
Шоу-бизнес

Телеведущая Алена Водонаева призналась, что бесплодна

Известная телеведущая и модель Алена Водонаева призналась, что больше никогда не сможет родить.
Московский Комсомолец 05:35
16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное