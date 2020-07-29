Общество
BFM.ruМишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Деньги уже направлены в Минтруд.
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с чего всё началось
Правительство России выделило Минтруду 18,4 млрд руб. на выплаты нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Коммерсантъвчера в 10:48
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Семьям с детьми готовят выплаты в рамках господдержки во время пандемии коронавируса
Народные новости08:58
Семьи с детьми могут получить пособия в рамках господдержки во время пандемии
Политическая Экспертиза08:41
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:18, Ашберн
Политика
В Белоруссии задержан политтехнолог Виталий Шкляров
В Белоруссии задержан политтехнолог Виталий Шкляров.
Эхо Москвы 13:56
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Политика
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян в Белоруссии, передает агентство «БелТА».
Ведомости 12:08
Происшествия
Девушки из белорусского санатория рассказали о «россиянах из ЧВК»
Девушки, отдыхающие в минском санатории «Белорусочка», где прошло задержание россиян, ждали, что эти мужчины присоединятся к ним на танцах, пишут белорусские СМИ.
Взгляд.ру 13:04
Политика
Генерал-майор ФСБ оценил поимку в Белоруссии россиян из ЧВК Вагнера
Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов оценил поимку силовиками Белоруссии 33 россиян, которых называют членами частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 13:06
Политика
Бывший посол США в России описал процесс выбора преемника Путина
Научный сотрудник корпорации RAND Джон Теффт, занимавший с 2014 по 2017 год должность посла США в России, описал процесс выбора преемника российского президента Владимира Путина.
Lenta.ru 12:51
Общество
Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд
Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд (штат Орегон), если местные власти не наведут там порядок.
РИА Новости 13:55
Энергетика
России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами
Агентство предполагает, что сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и трубопроводного газа из России, а также восстановление экономики позволят топливу отойти от минимумов к зиме.
Lenta.ru 10:58
Футбол
«Реал» остался самым дорогим футбольным брендом
Мадридский "Реал" сохранил первое место в списке самых дорогих брендов в футболе в 2020 году по версии компании Brand Finance.
РИА Новости 12:17
Общество
Сбербанк переведёт на удалённую работу до 30% сотрудников
Сбербанк планирует с 1 сентября 2020 года перевести на удалённую работу до 30% сотрудников.
RT на русском 09:39
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07
Происшествия
Житель улицы Октябрьской хотел перелезть в свою квартиру и упал с седьмого этажа
По словам жильцов дома, возможно, мужчина забыл ключи и попытался перелезть в свою квартиру из соседней.
Gorod48 08:31
Единоборства
Нурмагомедов проведет бой с канадцем Сен-Пьером в апреле
Российский боец Хабиб Нурмагомедов проведет бой с канадцем Жоржем Сен-Пьером в апреле.
РЕН ТВ 08:00
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Киберспорт
Канал Братишкина на Twitch разблокировали. Бан продлился сутки
Канал стримера Владимира «Bratishkinoff» Братишкина на Twitch разблокировали. Блокировка продлилась чуть дольше суток.
Cyber.sports.ru 13:20
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
ТАСС 05:57
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Политика
В Минск начали стягивать войска
В Минск начали стягивать колонны военной техники с солдатами.
Lenta.ru 11:51
Происшествия
СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
Ведомости вчера в 10:49
Общество
Хадж к святыням ислама проходит с минимальным участием паломников
Пандемия внесла жесткие коррективы в многолетние традиции его проведения и впервые в истории паломничество проходит при минимальном участии пилигримов в условиях жесткого санитарного контроля.
ТАСС 08:00
Футбол
Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе раскритиковал календарь нового сезона
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе остался недоволен календарем чемпионата России по футболу сезона-2020/21, который был опубликован Российской премьер-лигой 28 июля.
Вести.Ru 13:37
Футбол
«Ривер Плейт» выплатил часть долга «Карпатам» за переход Карраскаля
«Ривер Плейт» выплатил «Карпатам» часть долга за переход хавбека Хорхе Карраскаля. Счёт львовской команды пополнился на 1,25 млн евро.
Metaratings вчера в 11:25
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
Политика
В Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины
Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.
RT на русском 08:30
Экономика
«Норникель» сократил производство металлов до 17%
По данным компании, во втором квартале производство всех металлов выросло по сравнению с первым кварталом.
Компания 06:50