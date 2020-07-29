с чего всё началось

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Деньги уже направлены в Минтруд.

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

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