с чего всё началось

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Деньги уже направлены в Минтруд.

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

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Политика Белорусский госканал узнал о просьбе россиян во время задержания На видео мужчина в балаклаве и с измененным голосом сообщил, что задержание белорусские спецслужбы проводили на основе подтвержденной информации о том, что подозреваемые мужчины участвовали локальных войнах и вооруженных конфликтах. 4

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Футбол «Зенит» продлит контракт с Кузяевым Руководство «Зенита» продлит контракт с 27-летним центральным полузащитником Далером Кузяевым, сообщил журналист Сергей Егоров.

Здоровье Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз Житель Тернопольской области Украины в третий раз заболел коронавирусной инфекцией, сообщает 29 июля издание «Тернополяне» со ссылкой на начальника управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации Владимира Богайчука. 35

Происшествия Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 192

Происшествия Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге Участники террористической ячейки группировки «Исламское государство»*, выходцы одной из среднеазиатских республик, готовившие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, были задержаны в Санкт-Петербурге. 545

Авто В России планируется запретить использование подержанных автодеталей Например, запретят применять бывшие в употреблении модули подушек безопасности и датчики их срабатывания, а также рули и сиденья с вмонтированными в них подушками безопасности, пиро-патроны, блоки электронного управления. 848

Футбол «Брайтон» приобрел защитника «Аякса» «Брайтон» на официальном сайте объявил о приобретении защитника «Аякса» Джоэла Фелтмана.

Шоу-бизнес Кети Топурию уличили в продаже платьев из Китая под видом бренда Солистку группы «А’Студио» Кети Топурию обвиняют в продаже платьев с китайского сайта, под видом собственной линейки одежды.

Авто Поставки новых моделей Mitsubishi в Европу приостановили В соответствии с новой стратегией Renault-Nissan-Mitsubishi, в ближайшие несколько лет концерн сконцентрируется на рынках Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии, ведь именно здесь Mitsubishi является одним из лидирующих брендов, продукция которого пользуется неизменным спросом. 13

Политика «Царьград» подал жалобу в Роскомнадзор на блокировку YouTube-канала Блокировка YouTube-канала «Царьград» — это эпизод гибридной войны и мы уже подали жалобу в Роскомнадзор, заявил основатель телеканала, предприниматель Константин Малофеев 28 июля журналистам РИА Новости.

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,8K

Общество В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми. 1,1K