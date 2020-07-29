Общество
BFM.ruМишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Деньги уже направлены в Минтруд.
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с чего всё началось
Правительство России выделило Минтруду 18,4 млрд руб. на выплаты нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Коммерсантъвчера в 10:48
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Семьи с детьми могут получить пособия в рамках господдержки во время пандемии
Политическая Экспертиза08:41
Семьям с детьми готовят выплаты в рамках господдержки во время пандемии коронавируса
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:27, Ашберн
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Белорусский госканал узнал о просьбе россиян во время задержания
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На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа
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Авто
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Как сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб», в Северной столице России с января по июнь текущего года было продано 54 122 новых легковушек и LVC, что на 27% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
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«Зенит» продлит контракт с Кузяевым
Руководство «Зенита» продлит контракт с 27-летним центральным полузащитником Далером Кузяевым, сообщил журналист Сергей Егоров.
Спорт день за днем 16:59
Здоровье
Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз
Житель Тернопольской области Украины в третий раз заболел коронавирусной инфекцией, сообщает 29 июля издание «Тернополяне» со ссылкой на начальника управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации Владимира Богайчука.
Известия 16:37
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
Происшествия
Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге
Участники террористической ячейки группировки «Исламское государство»*, выходцы одной из среднеазиатских республик, готовившие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, были задержаны в Санкт-Петербурге.
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В России планируется запретить использование подержанных автодеталей
Например, запретят применять бывшие в употреблении модули подушек безопасности и датчики их срабатывания, а также рули и сиденья с вмонтированными в них подушками безопасности, пиро-патроны, блоки электронного управления.
Тарантас Ньюс 15:19
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«Брайтон» приобрел защитника «Аякса»
«Брайтон» на официальном сайте объявил о приобретении защитника «Аякса» Джоэла Фелтмана.
Спорт-Экспресс 17:10
Шоу-бизнес
Кети Топурию уличили в продаже платьев из Китая под видом бренда
Солистку группы «А’Студио» Кети Топурию обвиняют в продаже платьев с китайского сайта, под видом собственной линейки одежды.
Gazeta.SPb 16:47
Авто
Поставки новых моделей Mitsubishi в Европу приостановили
В соответствии с новой стратегией Renault-Nissan-Mitsubishi, в ближайшие несколько лет концерн сконцентрируется на рынках Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии, ведь именно здесь Mitsubishi является одним из лидирующих брендов, продукция которого пользуется неизменным спросом.
Новые автомобили 27 июля в 12:21
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«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы
В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
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Политика
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Блокировка YouTube-канала «Царьград» — это эпизод гибридной войны и мы уже подали жалобу в Роскомнадзор, заявил основатель телеканала, предприниматель Константин Малофеев 28 июля журналистам РИА Новости.
ИА Красная Весна вчера в 10:45
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Экс-полицейским по делу Голунова предъявили окончательное обвинение
"Сегодня моему подзащитному Ляховцу предъявили обвинение в окончательной редакции", - рассказал собеседник агентства.
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Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
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В Кремле высказались о переболевшем коронавирусом Лукашенко
RT на русском 05:38
Политика
В Италии ЧС из-за коронавируса продлили до 15 октября
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что продление режима ЧС не означает введение очередных мер изоляции.
Интерфакс 10:31
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ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты
Всех кандидатов в президенты Белоруссии пригласили в ЦИК на встречу с председателем комиссии Лидией Ермошиной, сообщил со ссылкой на Центризбирком портал TUT.BY.
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Армия и оружие
Экс-генерал ФСБ указал на виновного в задержании россиян в Белоруссии
Напомним, белорусские правоохранители задержали 33 человека с российскими и украинскими паспортами.
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Армия и оружие
ВО: армия Пакистана получила новые танки «Al-Khalid-1»
Армия Пакистана получила только что сошедшие с конвейера модернизированные танки «Al-Khalid-1».
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