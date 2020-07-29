Общество

BFM.ruBFM.ruМишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Деньги уже направлены в Минтруд.
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с чего всё началось
Правительство России выделило Минтруду 18,4 млрд руб. на выплаты нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет, говорится в распоряжении, опубликованном
 на официальном интернет-портале правовой информации.
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Пекин, 30 июля 2020, 05:56 — REGNUM Последний и 55-й по счету спутник китайской навигационной спутниковой системы BeiDou (BDS) приступил к работе в рамках группировки после проведения орбитального тестирования, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.
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