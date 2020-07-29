с чего всё началось

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Деньги уже направлены в Минтруд.

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Политика Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам. 43

Происшествия Шесть домов сгорели при пожаре на юго-западе Франции Шесть домов сгорели на юго-западе Франции. Лесной пожар охватил не менее 100 гектаров соснового леса.

Политика Путин поручил восстановить экосреду в Иркутской области Как сообщало ИА REGNUM, глава государства проводит совещание по экологической ситуации в Иркутской области, где отходы химического производства хранятся в аварийном состоянии. 417

Авто Mercedes-Benz выпустит новый компактвэн T-Class Новый T-Class будет создан на той же платформе, что и модель Citan нового поколения. 5

Экономика Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. 1,1K

Авто В Беларуси планируется производство моторов для Geely «БелДжи» откроет в Беларуси еще один завод, где будут выпускать двигатели для автомобилей Geely по полному циклу.

Космос Последний спутник китайской навигационный системы BeiDou приступил к работе Пекин, 30 июля 2020, 05:56 — REGNUM Последний и 55-й по счету спутник китайской навигационной спутниковой системы BeiDou (BDS) приступил к работе в рамках группировки после проведения орбитального тестирования, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

Путешествия Ростуризм объявил, что продажа туров с кешбэком продлится неделю Окно продаж туров на отдых в России, за которые туристы смогут получать часть средств назад (кешбэк), продлится около недели, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. 3

Происшествия Экс-директора филиала Агроуниверситета подозревают в злоупотреблении Бывший директор Ачинского филиала Красноярского аграрного университета подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями: по версии следователей, она выплатила себе вознаграждение в 776 тысяч рублей.

Культура Премьерные серии пятого сезона «Маши и Медведя» появились в Сети 30 июля в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD состоялась премьера пятого сезона детского мультсериала "Маша и Медведь" от анимационной студии Animaccord.

Кино В Европе появился новый видеосервис Sooner В библиотеку онлайн-кинотеатра входят независимые и артхаусные работы известных режиссеров, новые фильмы молодых кинематографистов, короткометражные и документальные фильмы. 1

Финансы Эксперты считают, что рубль продолжит слабеть к евро Рубль в августе может продолжить ослабление к евро из-за снятия карантинных мер и сезонных факторов, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Политика МИД Белоруссии запросил у посла РФ разъяснения о задержанных россиянах «У посла России запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах», — говорится в сообщении МИД Белоруссии. 41

Общество ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence. 134

Космос Марсианский камень вернется домой спустя 600 000 лет Метеорит, из которого извлекли SaU 008, был найден в Омане в 1999 году, а сейчас фрагмент является частью коллекции Музея естественной истории.

Гаджеты AMD в секретной презентации пообещала Radeon Instinct MI100, который превзойдёт NVIDIA A100. Надо только подождать Предполагаемые показатели производительности и детали об ускорителе Radeon Instinct MI100 на базе архитектуры CDNA следующего поколения были опубликованы ресурсом AdoredTV вместе со слайдами от компании AMD.

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Политика Памятник сексуальным рабыням в Южной Корее в Японии назвали неэтичным Токио, 28 июля 2020, 07:34 — REGNUM Открытие в южнокорейском Пхёнчхане нового памятника женщинам — жертвам сексуального рабства времён Второй мировой войны, одна из фигур которого похожа на премьер-министра Японии, нарушает международный этикет и может повлиять на отношения двух стран. 3

Кино Райан Рейнольдс раскрыл, почему «Дэдпул 3» еще не снят Студия готовилась снимать следующий фильм о болтливом наемнике, однако эти планы пришлось заморозить из-за завершения сделки между Disney и Fox.

Технологии В Северной Атлантике открыли новое океаническое течение Международная команда ученых обнаружила ранее неизвестное океаническое течение в северной части Атлантического океана, по которому вода попадает в канал у берегов Фарерских островов, расположенных между Шетландскими островами и Исландией.