Общество
BFM.ruМишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Деньги уже направлены в Минтруд.
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с чего всё началось
Правительство России выделило Минтруду 18,4 млрд руб. на выплаты нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Коммерсантъ28 июля в 10:48
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В соцзащите объяснили причину задержки выплат для семей с детьми с 3 до 7 лет
Магсити7428 июля в 09:00
Правительство направило 18,4 млрд рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет
Коммерсантъ28 июля в 10:48
Правительство России выделило на детские пособия дополнительно более 18 млрд рублей
Экономика сегодня03:32
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Политика
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Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК 13:02
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«Певец XNDA – это я». Льюис Хэмилтон раскрыл свою музыкальную тайну
Два года назад американская поп-певица Кристина Агилера исполнила песню с певцом под никому неизвестным псевдонимом XNDA, голос которого поразительно похож на голос Льюиса Хэмилтона.
Autosport.com.ru вчера в 11:42
Происшествия
Шесть домов сгорели при пожаре на юго-западе Франции
Шесть домов сгорели на юго-западе Франции. Лесной пожар охватил не менее 100 гектаров соснового леса.
Российская газета 20:22
Политика
Путин поручил восстановить экосреду в Иркутской области
Как сообщало ИА REGNUM, глава государства проводит совещание по экологической ситуации в Иркутской области, где отходы химического производства хранятся в аварийном состоянии.
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Происшествия
Делом Вениамина Бочкарева займется Следственный комитет России
ПензаИнформ вчера в 02:59
Авто
Mercedes-Benz выпустит новый компактвэн T-Class
Новый T-Class будет создан на той же платформе, что и модель Citan нового поколения.
Tvoe-avto.com вчера в 03:20
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
Авто
В Беларуси планируется производство моторов для Geely
«БелДжи» откроет в Беларуси еще один завод, где будут выпускать двигатели для автомобилей Geely по полному циклу.
Тарантас Ньюс 02:59
Космос
Последний спутник китайской навигационный системы BeiDou приступил к работе
Пекин, 30 июля 2020, 05:56 — REGNUM Последний и 55-й по счету спутник китайской навигационной спутниковой системы BeiDou (BDS) приступил к работе в рамках группировки после проведения орбитального тестирования, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.
REGNUM вчера в 22:56
Путешествия
Ростуризм объявил, что продажа туров с кешбэком продлится неделю
Окно продаж туров на отдых в России, за которые туристы смогут получать часть средств назад (кешбэк), продлится около недели, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Daily Storm 15:54
Происшествия
Экс-директора филиала Агроуниверситета подозревают в злоупотреблении
Бывший директор Ачинского филиала Красноярского аграрного университета подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями: по версии следователей, она выплатила себе вознаграждение в 776 тысяч рублей.
ДЕЛА.ru 22:19
Культура
Премьерные серии пятого сезона «Маши и Медведя» появились в Сети
30 июля в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD состоялась премьера пятого сезона детского мультсериала "Маша и Медведь" от анимационной студии Animaccord.
Российская газета 05:14
Происшествия
В нескольких районах Омской области усилят патрули на дорогах
Сегодня, 31 июля, омичи могут увидеть наряды полиции в нескольких районах области.
Город55.ру 21:48
Армия и оружие
США выводят из Германии 11,9 тысячи военнослужащих
Моя Москва.онлайн вчера в 11:15
Кино
В Европе появился новый видеосервис Sooner
В библиотеку онлайн-кинотеатра входят независимые и артхаусные работы известных режиссеров, новые фильмы молодых кинематографистов, короткометражные и документальные фильмы.
Telesputnik.ru 03:59
Финансы
Эксперты считают, что рубль продолжит слабеть к евро
Рубль в августе может продолжить ослабление к евро из-за снятия карантинных мер и сезонных факторов, считают опрошенные ТАСС эксперты.
ТАСС 28 июля в 13:17
Политика
МИД Белоруссии запросил у посла РФ разъяснения о задержанных россиянах
«У посла России запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах», — говорится в сообщении МИД Белоруссии.
ФАН 07:25
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru 15:31
Космос
Марсианский камень вернется домой спустя 600 000 лет
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Машины и Механизмы 28 июля в 04:29
Здоровье
Василий Орлов: «Нужно довести уровень иммунизации до 60%»
Губернатор области Василий Орлов поддержал данную инициативу.
Амур.инфо 19:42
Гаджеты
AMD в секретной презентации пообещала Radeon Instinct MI100, который превзойдёт NVIDIA A100. Надо только подождать
Предполагаемые показатели производительности и детали об ускорителе Radeon Instinct MI100 на базе архитектуры CDNA следующего поколения были опубликованы ресурсом AdoredTV вместе со слайдами от компании AMD.
3DNews 03:49
Технологии
На выпуск российского «тамагочи для хакеров» собрали $450 тысяч
Проект карманного мультитула с российскими корнями Flipper Zero привлек на краудфандинговой платформе Kickstarter без малого $450 тысяч (при заявленной цели в $60 000).
Вести.Ru 14:25
Армия и оружие
Более 20 кораблей Черноморского флота вышли в море на учения
Более 20 боевых кораблей Черноморского флота вышли в море для совершенствования элементов второй специальной курсовой задачи.
Российская газета вчера в 03:46
Политика
Стала известна подоплека отставки министра здравоохранения Хакасии
Весть о самоотставке главы Минздрава Хакасии Владимира Костюша в региональном сообществе связали с известными трудностями, обусловленными пандемией.
ИА Хакасия вчера в 01:00
Политика
Памятник сексуальным рабыням в Южной Корее в Японии назвали неэтичным
Токио, 28 июля 2020, 07:34 — REGNUM Открытие в южнокорейском Пхёнчхане нового памятника женщинам — жертвам сексуального рабства времён Второй мировой войны, одна из фигур которого похожа на премьер-министра Японии, нарушает международный этикет и может повлиять на отношения двух стран.
REGNUM 28 июля в 00:34
Кино
Райан Рейнольдс раскрыл, почему «Дэдпул 3» еще не снят
Студия готовилась снимать следующий фильм о болтливом наемнике, однако эти планы пришлось заморозить из-за завершения сделки между Disney и Fox.
Киноафиша России вчера в 07:53
Технологии
В Северной Атлантике открыли новое океаническое течение
Международная команда ученых обнаружила ранее неизвестное океаническое течение в северной части Атлантического океана, по которому вода попадает в канал у берегов Фарерских островов, расположенных между Шетландскими островами и Исландией.
Naked Science 09:29
Политика
Трамп назвал причину распада Советского Союза
Развал Советского Союза произошёл из-за неудачной войны в Афганистане, заявил президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами.
News.ru вчера в 16:08