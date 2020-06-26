Общество
РБКМишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Мишустин подписал постановление о выплате на детей до 16 еще 10 тысяч рублей
Фонтанка.Ру26 июня в 04:33
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Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
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Газета.Ru 14:37
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Коммерсантъ 07:29
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Пелоси обвинила Трампа в игнорировании любых подозрений в адрес РФ
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News.ru 13:11
Кино
Марго Робби снимется в новых «Пиратах Карибского моря»
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На Украине предложили ввести пошлины на нефтепродукты из России
Три производителя нефтепродуктов на Украине предложили правительству ввести компенсационные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа.
Газета.Ru вчера в 14:16
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На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.
RuNews24.ru 10:01
Общество
Пенсионерам в РФ, получающим выплаты на карту, готовят нововведение
Нововведение в отношении банковских карт может затронуть и российских пенсионеров, которым выплаты идут «на пластик».
ФАН 08:42
Армия и оружие
Стал известен состав вооружения нового фрегата ВМС США
В минувшую пятницу Министерство обороны США распространило сообщение, в котором раскрыло состав вооружения новейшего фрегата FFG (X), предназначенного для Военно-морских сил США.
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Зеленский «забыл» о двух регионах при обращении к украинцам
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Коронавирусная инфекция, перенесенная в тяжелой форме, может вызвать поражения головного мозга.
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Московский Комсомолец 06:22
Армия и оружие
В Иране показан радикальный вариант модернизации советского БТР-50
Актуальные Новости 10:52
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 80%
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию России достигла 80%, свой голос отдали более 938,2 тыс. человек.
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Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
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Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме Бывший генеральный промоутер «Формулы-1» и фактически создатель самой престижной гоночной серии мира в ее нынешнем виде Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме, обрушившиеся на него после того, как он заявил, что «многие черные — большие расисты, чем белые».
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В Китае назвали три недостатка россиянок
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Львовский журналист признался в ненависти к Украине
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
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Аналитик предполагает, что отказ от зарядных устройств в комплекте со смартфонами позволит Apple сохранить цены на прежнем уровне, несмотря на возросшие издержки.
АБН 13:53
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МИД не имеет возражений по выдаче виз иностранцам на срок до пяти лет
МИД России не имеет принципиальных возражений по выдаче туристических виз сроком до пяти лет, но надо поэтапно двигаться в этом направлении, заявил замглавы ведомства, статс-секретарь Евгений Иванов.
РИА Новости 14:11