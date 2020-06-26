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Армия и оружие Стал известен состав вооружения нового фрегата ВМС США В минувшую пятницу Министерство обороны США распространило сообщение, в котором раскрыло состав вооружения новейшего фрегата FFG (X), предназначенного для Военно-морских сил США.

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