Общество

РБКРБКМишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты

Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Комментировать36

Подробнее о событии

Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты

РБК06:04

Льготные автокредиты расширили на электромобили

Коммерсантъ06:14

Мишустин подписал постановление о выплате на детей до 16 еще 10 тысяч рублей

Фонтанка.Ру26 июня в 04:33

Кабмин предоставит субсидии банкам для льготных автокредитов семьям с детьми и медикам

ТАСС03:32

Мишустин утвердил новые правила выдачи субсидий по льготным автокредитам

РИА Новости03:29

Коновалов лишил льготного проезда 30 тысяч жителей Абакана

ИА "Реалист"вчера в 12:45

Банки получат субсидии на льготные автокредиты для семей с детьми и медиков

Взгляд.ру03:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 13:22, Ашберн
Общество

Серебренников получил условный срок за хищение 129 млн рублей

ИА Красная Весна 26 июня в 10:11
2,6K
Общество

Явка на электронном голосовании по поправкам достигла 80%

Явка на электронном голосовании по поправкам к Конституции по состоянию на 20:00 28 июня достигла 80,29%.
РБК 13:07
1
Общество

Ученый назвал условие разрушения сибирских городов

РИА Новости 10:42
159
Культура

Рома Зверь предрек конфликты в творческой среде после приговора Серебренникову

Рома Зверь много часов простоял у здания Мещанского суда, где 26 июня вынесли приговор по делу «Седьмой студии», одним из фигурантов которого стал Кирилл Серебренников.
Московский Комсомолец вчера в 07:51
7
Происшествия

Суд не признал экспертизу стадиона в Калининграде доказательством вины

Коммерсантъ 12:57
Музыка

В Самаре для «Рока на Волге» смонтировали плавучую сцену

Evo-rus.com 09:02
64
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
8,4K
Кино

Любителей трилогий «Хоббит» и «Властелин колец» ждет большой подарок

Совсем недавно умер актер Иэн Холм, исполнивший роль хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец».
Телепрограмма 11:21
Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап три года назад поженились в Лас-Вегасе

Потап и Настя Каменских три года назад устроили бракосочетание в Лас-Вегасе, где были на гастролях.
OAnews 06:57
Политика

Путин заявил о сдаче тестов на коронавирус раз в три дня

Президент РФ Владимир Путин в интервью для «Россия 1» рассказал, что сдает тесты на ковид раз в три-четыре дня.
Полит.ру 08:01
483
Политика

Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером

Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
Известия 08:11
172
Игры

В Tell Me Why к трансгендеру добавят индейца-квира

He has plans to leave Delos Crossing and move to Juneau. pic.twitter.com/FlnEDFgCIg — Tell Me Why ️⚧️ (@TellMeWhyGame) June 26, 2020 Помимо этого, Майкл — индеец-тлинкит, представитель коренного населения юго-востока Аляски и части Канады.
Игромания.ру вчера в 08:56
3
Политика

На Украине рекордно упал рейтинг Зеленского

Показатели рейтинга президента Украины Владимира Зеленского продолжают стабильно падать.
Российская газета 10:35
455
Общество

Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что самыми страшными были первые полтора месяца эпидемии коронавируса в стране.
Газета.Ru 10:13
754
Здоровье

16-й пациент умер с коронавирусом в Липецкой области

16-ю жертву зарегистрировали с подтвержденным диагнозом COVID-19, умер пожилой житель Ельца, Липецкой области.
Kursk.com 07:25
45
Культура

Netflix выпустил комедию «Евровидение: История огненной саги»

Главная роль досталась американскому актеру Уиллу Ферреллу. Также в картине сыграла Рэйчел Макадамс.
Evo-rus.com 09:40
1
Космос

В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска

В качестве главного недостатка было названо расположение двигателей системы аварийного спасения сразу за стеной кабины.
Деловое.ТВ вчера в 08:20
1,6K
Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
1,7K
Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru 09:51
303
Футбол

Виктор Гончаренко вернулся к работе в ЦСКА

Российская газета 06:09
1
Футбол

«Милан» на своем поле одержал победу над «Ромой»

Футболисты «Милана» переиграли «Рому» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.
Советский спорт 13:13
Экономика

Союзники США резко отреагировали на массовую печать долларов

Зарубежные партнеры Соединенных Штатов стали резко сокращать вложения в госдолг США из-за печати нескольких триллионов долларов, сообщает издание Sohu.
Экономика сегодня 08:56
3
Гаджеты

Apple откажется комплектовать свои телефоны зарядными устройствами

По словам аналитика, новые телефоны компании Apple iPhone 12, не будут содержать в комплекте зарядных устройств и наушников.
ИА Красная Весна 13:00
3
Здоровье

Ситуация с коронавирусом в Африке не улучшается

Более 350 000 случаев заражения зафиксировано на территории Африки. Всем странам в этих регионах грозит серьёзный кризис.
Аргументы недели вчера в 13:38
2
Экономика

Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей

Железнодорожные и водные пассажирские перевозки включены в список отраслей, пострадавших от распространения коронавируса.
Российская газета 05:01
17
Общество

Минтруд не поддержал идею выплат на детей до 18 лет

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что Министерство труда не поддержало ее предложение о выплатах в размере 10 тыс. руб. в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Газета.Ru вчера в 01:13
6K
Футбол

Черчесов: Смолов решил остаться в «Сельте»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил перспективы форварда «Сельты» Фёдора Смолова в испанском чемпионате.
Metaratings 12:17
Общество

Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне

Ряду категорий работающих пенсионеров в России будет выплачено дополнительно по 12 тысяч рублей.
Общественная служба новостей 07:09
44
Технологии

Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет

Goroday.ru 26 июня в 18:22
25
Авто

В России подорожали кроссоверы Haval F7 и F7x

Отмечается, что модели подорожали на 20000-30000 рублей. Haval F7 базовой версии можно приобрести за 1 489 000 руб.
Evo-rus.com 03:28
12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное