Общество
РБКМишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Мишустин подписал постановление о выплате на детей до 16 еще 10 тысяч рублей
Фонтанка.Ру26 июня в 04:33
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Общество
Серебренников получил условный срок за хищение 129 млн рублей
ИА Красная Весна 26 июня в 10:11
Общество
Явка на электронном голосовании по поправкам достигла 80%
Явка на электронном голосовании по поправкам к Конституции по состоянию на 20:00 28 июня достигла 80,29%.
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Ученый назвал условие разрушения сибирских городов
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Рома Зверь много часов простоял у здания Мещанского суда, где 26 июня вынесли приговор по делу «Седьмой студии», одним из фигурантов которого стал Кирилл Серебренников.
Московский Комсомолец вчера в 07:51
Музыка
В Самаре для «Рока на Волге» смонтировали плавучую сцену
Evo-rus.com 09:02
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Кино
Любителей трилогий «Хоббит» и «Властелин колец» ждет большой подарок
Совсем недавно умер актер Иэн Холм, исполнивший роль хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец».
Телепрограмма 11:21
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап три года назад поженились в Лас-Вегасе
Потап и Настя Каменских три года назад устроили бракосочетание в Лас-Вегасе, где были на гастролях.
OAnews 06:57
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Путин заявил о сдаче тестов на коронавирус раз в три дня
Президент РФ Владимир Путин в интервью для «Россия 1» рассказал, что сдает тесты на ковид раз в три-четыре дня.
Полит.ру 08:01
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Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
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В Tell Me Why к трансгендеру добавят индейца-квира
He has plans to leave Delos Crossing and move to Juneau. pic.twitter.com/FlnEDFgCIg — Tell Me Why ️⚧️ (@TellMeWhyGame) June 26, 2020 Помимо этого, Майкл — индеец-тлинкит, представитель коренного населения юго-востока Аляски и части Канады.
Игромания.ру вчера в 08:56
Политика
На Украине рекордно упал рейтинг Зеленского
Показатели рейтинга президента Украины Владимира Зеленского продолжают стабильно падать.
Российская газета 10:35
Общество
Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что самыми страшными были первые полтора месяца эпидемии коронавируса в стране.
Газета.Ru 10:13
Здоровье
16-й пациент умер с коронавирусом в Липецкой области
16-ю жертву зарегистрировали с подтвержденным диагнозом COVID-19, умер пожилой житель Ельца, Липецкой области.
Kursk.com 07:25
Культура
Netflix выпустил комедию «Евровидение: История огненной саги»
Главная роль досталась американскому актеру Уиллу Ферреллу. Также в картине сыграла Рэйчел Макадамс.
Evo-rus.com 09:40
Космос
В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска
В качестве главного недостатка было названо расположение двигателей системы аварийного спасения сразу за стеной кабины.
Деловое.ТВ вчера в 08:20
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Футбол
Виктор Гончаренко вернулся к работе в ЦСКА
Российская газета 06:09
Футбол
«Милан» на своем поле одержал победу над «Ромой»
Футболисты «Милана» переиграли «Рому» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.
Советский спорт 13:13
Экономика
Союзники США резко отреагировали на массовую печать долларов
Зарубежные партнеры Соединенных Штатов стали резко сокращать вложения в госдолг США из-за печати нескольких триллионов долларов, сообщает издание Sohu.
Экономика сегодня 08:56
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Apple откажется комплектовать свои телефоны зарядными устройствами
По словам аналитика, новые телефоны компании Apple iPhone 12, не будут содержать в комплекте зарядных устройств и наушников.
ИА Красная Весна 13:00
Здоровье
Ситуация с коронавирусом в Африке не улучшается
Более 350 000 случаев заражения зафиксировано на территории Африки. Всем странам в этих регионах грозит серьёзный кризис.
Аргументы недели вчера в 13:38
Экономика
Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей
Железнодорожные и водные пассажирские перевозки включены в список отраслей, пострадавших от распространения коронавируса.
Российская газета 05:01
Общество
Минтруд не поддержал идею выплат на детей до 18 лет
Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что Министерство труда не поддержало ее предложение о выплатах в размере 10 тыс. руб. в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Газета.Ru вчера в 01:13
Футбол
Черчесов: Смолов решил остаться в «Сельте»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил перспективы форварда «Сельты» Фёдора Смолова в испанском чемпионате.
Metaratings 12:17
Общество
Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне
Ряду категорий работающих пенсионеров в России будет выплачено дополнительно по 12 тысяч рублей.
Общественная служба новостей 07:09
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Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет
Goroday.ru 26 июня в 18:22
Авто
В России подорожали кроссоверы Haval F7 и F7x
Отмечается, что модели подорожали на 20000-30000 рублей. Haval F7 базовой версии можно приобрести за 1 489 000 руб.
Evo-rus.com 03:28