Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Культура Рома Зверь предрек конфликты в творческой среде после приговора Серебренникову Рома Зверь много часов простоял у здания Мещанского суда, где 26 июня вынесли приговор по делу «Седьмой студии», одним из фигурантов которого стал Кирилл Серебренников. 7

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 8,4K

Кино Любителей трилогий «Хоббит» и «Властелин колец» ждет большой подарок Совсем недавно умер актер Иэн Холм, исполнивший роль хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец».

Шоу-бизнес Настя Каменских и Потап три года назад поженились в Лас-Вегасе Потап и Настя Каменских три года назад устроили бракосочетание в Лас-Вегасе, где были на гастролях.

Игры В Tell Me Why к трансгендеру добавят индейца-квира He has plans to leave Delos Crossing and move to Juneau. pic.twitter.com/FlnEDFgCIg — Tell Me Why ️⚧️ (@TellMeWhyGame) June 26, 2020 Помимо этого, Майкл — индеец-тлинкит, представитель коренного населения юго-востока Аляски и части Канады. 3

Футбол «Милан» на своем поле одержал победу над «Ромой» Футболисты «Милана» переиграли «Рому» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

Экономика Союзники США резко отреагировали на массовую печать долларов Зарубежные партнеры Соединенных Штатов стали резко сокращать вложения в госдолг США из-за печати нескольких триллионов долларов, сообщает издание Sohu. 3

Гаджеты Apple откажется комплектовать свои телефоны зарядными устройствами По словам аналитика, новые телефоны компании Apple iPhone 12, не будут содержать в комплекте зарядных устройств и наушников. 3

Здоровье Ситуация с коронавирусом в Африке не улучшается Более 350 000 случаев заражения зафиксировано на территории Африки. Всем странам в этих регионах грозит серьёзный кризис. 2

Общество Минтруд не поддержал идею выплат на детей до 18 лет Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что Министерство труда не поддержало ее предложение о выплатах в размере 10 тыс. руб. в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет. 6K