Общество

РБКРБКМишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты

Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Мишустин утвердил новые правила выдачи субсидий по льготным автокредитам

Российская газета03:51

На льготные автокредиты врачам и семьям с детьми выделено 22,5 миллиарда рублей

Вести.Ru05:16

Льготные автокредиты расширили на электромобили

Коммерсантъ06:14

Мишустин: Новый автомобиль можно будет купить со скидкой от 10 до 25%

Комсомольская правда04:14

Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты

РБК06:04

Кабмин предоставит субсидии банкам для льготных автокредитов семьям с детьми и медикам

ТАСС03:32

Мишустин утвердил новые правила выдачи субсидий по льготным автокредитам

РИА Новости03:29
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 10:13, Ашберн
Происшествия

Киргизская певица Асель Кадырбекова впала в кому после аварии

Газета.Ru 02:21
14
Общество

В аэропорту Норильска объяснили запрет на вывоз проб воды и грунта

Ранее «Новая газета» сообщила, что в аэропорту города Норильска депутат Мосгордумы Сергей Митрохин был остановлен сотрудниками службы авиационной безопасности при посадке на рейс в Новосибирск.
Rambler News Service вчера в 10:27
141
Общество

У северных границ России засекли повышенную радиацию

Газета.Ru 09:30
128
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
8,3K
Политика

В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

РИА Новости 07:47
1,2K
Шоу-бизнес

Екатерина Архарова написала заявление в полицию на Марата Башарова

Марат Башаров признался, что избивал своих жен, и даже рассказал, почему. Так, Екатерину Архарову он обвинил в пристрастии к алкоголю.
Woman.ru вчера в 11:49
10
Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
1,7K
Происшествия

Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУСК РФ.
РИА Новости 09:23
10
Авто

В России подорожали кроссоверы Haval F7 и F7x

Отмечается, что модели подорожали на 20000-30000 рублей. Haval F7 базовой версии можно приобрести за 1 489 000 руб.
Evo-rus.com 03:28
10
Политика

Путин объяснил проблемы с выплатами медикам словами «мы все люди»

Президент России Владимир Путин объяснил возникшие проблемы с выплатами медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, фразой «мы все люди» и призвал не драматизировать ситуацию.
РБК 09:01
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона

В Соединенных Штатах зафиксировано 2 500 419 случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 125 434 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс вчера в 20:10
349
Политика

Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.
ТАСС 08:25
146
Происшествия

Утечка произошла на обогатительной фабрике в Норильске

В Норильске остановлена утечка отходов в окрестностях обогатительной фабрики "Норникеля", сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
Интерфакс 02:10
349
Экономика

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
345
Общество

Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20
631
Армия и оружие

США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО

Токио говорит о затратах на размещение систем ПРО, мощности радаров Aegis Ashore, что может негативно сказаться на здоровье своих граждан.
Evo-rus.com 00:09
6
Политика

В Москве не зафиксировано нарушений при голосовании по поправкам

Официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов заявил, что в столице не было зафиксировано нарушений при голосовании по поправкам к Конституции России.
RT на русском 09:29
5
Общество

Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля

Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник 06:35
49
Армия и оружие

В Китае заявили о неспособности «Пересвета» расплавить танковую броню

ГЛАС.RU 08:04
6
Экономика

Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon

Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к интернет-магазину Ozon, сообщил журналистам основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
РБК вчера в 10:25
15
Происшествия

В Волгоградской области у сторожа детского лагеря изъяли винтовку

РИАЦ 05:36
Космос

В РФ разработают новую всепогодную спутниковую систему наблюдения

Специалисты группы компаний РТИ и госкорпорации «Роскосмос» накануне рассмотрели вопросы технического облика российской геосинхронной космической системы радиолокационного наблюдения «Геосар», которую планируется создать.
Моя Москва.онлайн 25 июня в 23:38
3
Политика

Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru вчера в 18:50
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
139
Общество

Голикова рассказала о страшном периоде пандемии коронавируса в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова в воскресенье, 28 июня, рассказала о страшных первых полутора месяцах пандемии коронавирусной инфекции в стране.
Известия 10:02
348
Политика

Рейтинг Зеленского рекордно обрушился

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с сентября упал более чем вдвое и достиг минимума.
РИА Новости 09:10
135
Политика

Россия может поставить на мировой рынок вакцину от коронавируса

Россия готова поставлять на мировой рынок препараты, вакцины и тест-системы для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 c учётом риска второй волны пандемии, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
RT на русском 05:08
101
Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru 09:51
18
Футбол

Смолов в матче с «Барселоной» получил «нагоняй» от капитана «Сельты»

Любопытный эпизод произошел в поединке 32-го тура чемпионата Испании, в котором «Сельта» дома сыграла вничью с «Барселоной».
LiveResult.Ru 08:33
Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru вчера в 23:37
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