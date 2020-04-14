Коронавирус

ИзвестияИзвестияМишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.
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Российские силовики получат три миллиарда на борьбу с коронавирусом

URA.Ru07:56

Правительство выделило 3,1 млрд рублей для выплат медработникам в связи с коронавирусом

ТАСС07:45

Минобороны, ФСБ и ФСИН выделили 3,1 млрд рублей на борьбу с COVID-19

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Российская газета07:27

Мишустин выделил на борьбу с коронавирусом 3,1 миллиард рублей

Комсомольская правда07:10

Правительство выделило 3,1 млрд рублей на выплаты медицинским работникам

Говорит Москва07:43

Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Известия07:01
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Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
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Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
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Роструд уточнил условия ухода в неоплачиваемый отпуск в нерабочие дни

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Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказал о ее эффектах

О своих ощущениях после введенной вакцины и об эффектах препарата испытательница рассказала The Telegraph.
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Глава Минздрава Омской области Ирина Солдатова заявила, что пик пандемии коронавируса в регионе пройдет до конца апреля.
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В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан

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