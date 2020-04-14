Коронавирус

ИзвестияИзвестияМишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.
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Российские силовики получат три миллиарда на борьбу с коронавирусом

URA.Ru07:56

Правительство выделило 3,1 млрд рублей для выплат медработникам в связи с коронавирусом

ТАСС07:45

Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Известия07:01

Кабмин выделил 3,1 млрд для выплат медработникам в связи с коронавирусом

Российская газета07:27

Мишустин выделил на борьбу с коронавирусом 3,1 миллиард рублей

Комсомольская правда07:10

Минобороны, ФСБ и ФСИН выделили 3,1 млрд рублей на борьбу с COVID-19

РЕН ТВ07:05

Правительство выделило 3,1 млрд рублей на выплаты медицинским работникам

Говорит Москва07:43
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 17:19, Ашберн
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Вакцину от коронавируса в России разрабатывают сразу 7 центров

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что над разработкой вакцины от коронавируса в России трудятся сразу семь центров.
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Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
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Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
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RodjER об ALOHADANCE: «Токсик – это совершенно не про него»

Владимир RodjER Никогосян назвал Илью ALOHADANCE Коробкина нетоксичным человеком и очень хорошим тиммейтом.
CyberSport.ru 14:25
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Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:15
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Футбол

Орлов объяснил, почему матч «Зенит» – «Бавария» не был куплен

Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение по поводу полуфинального матча Кубка УЕФА «Зенита» против «Баварии», закончившегося победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:0. Он отрицает слухи о подкупе немецкой команды.
Спорт день за днем 16:39
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Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

«Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества», — говорится в документе.
RT на русском 16:59
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Общество

Сформирован предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля

В Росавиации рассказали о формировании предварительного графика вывозных рейсов до 20 апреля.
Вести.Ru 15:02
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Общество

Госдума вводит запрет на взимание комиссий с платежей по ЖКХ

Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, который вводит запрет на взимание банковских комиссий с коммунальных и обязательных платежей.
ТАСС 08:10
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Политика

МИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США

Несколько десятков российских школьников, прибывших осенью 2019 г. в США для обучения в американских образовательных учреждениях, оказались в сложном положении в условиях распространения коронавируса, сообщил МИД России.
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Экономика

Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей

Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
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Жительница Красноярского края разгромила буддийскую ступу

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МВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии

«Очень вероятно, что в этом году мировая экономика испытает самую глубокую рецессию со времен Великой депрессии [1929–1933 годов]», — указала Гопинат, уточнив, что кризис 2020 года можно было бы назвать «Великой самоизоляцией» или «Великим карантином».
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В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
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Общество

В Госдуме оценили идею введения продуктовых карточек

Руководитель комитета Государственной думы России по труду и соцполитике Ярослав Нилов прокомментировал обращение ряда производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей к властям с предложением вернуть продуктовые карточки.
Московский Комсомолец 17:07
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Sony раздаст трилогию Uncharted и Journey всем владельцам PS4

В Китае и Германии, правда, Uncharted заменит Knack 2.
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На Кубани начали проверку в отношении судьи из-за скандального видео

БИЗНЕС Online 09:30
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Политика

Трамп раскритиковал действия главы Нью-Йорка по борьбе с коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп не намерен предоставлять независимость губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в борьбе с коронавирусом.
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Транспорт

Пропуск хода: как штрафуют водителей в условиях пандемии

Автовладельцев, остановленных инспекторами, просят не выходить из автомобиля и соблюдать все требования сотрудников ГИБДД, в том числе и безопасную дистанцию.
Известия 17:02
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции

Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru вчера в 00:20
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Транспорт

Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя ввод системы спецпропусков, заявил, что водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять их наличие пассажиров.
РБК 16:15
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Общество

В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов

Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM 15:42
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Общество

Врач назвал места с наиболее высоким риском заражения коронавирусом

Чтобы поход в аптеку не обернулся заражением, врач рекомендует не только надевать медицинскую маску, но и обрабатывать нос противовирусной мазью.
Новые Известия 01:55
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Энергетика

Цены на нефть эталонных марок продолжают падать

По данным на 18.31 мск на лондонской бирже ICE цена на нефть Brent снизилась на 5,36%, до $30,04 за баррель.
Газета.Ru 11:39
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Гаджеты

Представлены OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

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Политика

МИД Казахстана выразил протест Китаю по поводу статьи в китайских СМИ

Протест по поводу статьи, опубликованной на китайском сайте www.sohu.com, в которой сказано о геополитических поползновениях Китая в адрес Казахстана, выразили в Министерстве иностранных дел Казахстана на встрече с послом КНР Чжан Сяо, сообщается 14 апреля на сайте МИД Казахстана.
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Общество

Минюст: беспорядки в колонии Ангарска были срежиссированы извне

Глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что пожар и беспорядки в исправительной колонии №15 в Ангарске были заранее срежиссированной провокацией, цитирует ТАСС.
Газета.Ru 10:59
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Общество

В Саратовской области разрешат работать парикмахерским

В ближайшее время в Саратовской области возобновят свою работу парикмахерские, салоны оптики и мастерские по ремонту обуви, которые были закрыты по решению властей в рамках антикоронавирусных мер.
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Здоровье

Назван симптом коронавируса, при котором надо срочно вызывать скорую

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Primpress.ru 15:00
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Политика

Для жителей Донбасса предлагают отменить пошлину за паспорта РФ

Жителей Донбасса освободят от пошлины при вступлении в гражданство РФ. В правительстве ознакомились с законопроектом и поддержали его.
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