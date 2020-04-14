Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Общество Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН. 878

Политика Трамп обвинил губернатора Нью-Йорка в сепаратизме Президент США Дональд Трамп назвал губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо неблагодарным и обвинил в сепаратизме.

Общество Власти Подмосковья приостановили оформление пропусков по телефону В понедельник, 13 апреля, как писали «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Подмосковья, попытавшиеся получить пропуск через СМС, подключали себе платную услугу. 49

Общество Китайские медэксперты оценили действия России в борьбе с коронавирусом Медицинские эксперты из Китая, которые прибыли в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, оценили меры против коронавируса, принятые российскими властями. 1

Шоу-бизнес 42-летняя Екатерина Климова предстала в образе школьницы Не обошлось и без критиков, которые отметили, что актрисе в её 42 года строить из себя школьницу просто смешно и нелепо. 16

Экономика МВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии «Очень вероятно, что в этом году мировая экономика испытает самую глубокую рецессию со времен Великой депрессии [1929–1933 годов]», — указала Гопинат, уточнив, что кризис 2020 года можно было бы назвать «Великой самоизоляцией» или «Великим карантином». 62

Экономика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 130

Хоккей Козлов может сменить Немировски в «Торпедо» Виктор Козлов является кандидатом на должность главного тренера нижегородского Торпедо.

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 2K

Происшествия Бунт в ангарской колонии срежиссирован извне, считает министр юстиции Бунт в исправительной колонии в Ангарске был подготовлен извне, а в "раскачивании ситуации" участвуют мнимые правозащитники, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Общество Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких. 52

Общество Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего. 890

Политика На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ. 222

Общество Названы места повышенной опасности заражения коронавирусом Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в интервью АиФ.ru поделился рейтингом мест с самым высоким риском заражения коронавирусом. 697

Здоровье Доктор Комаровский объяснил высокую смертность от COVID-19 в Италии Врач и телеведущий Евгений Комаровский считает массовый прием антибиотиков одной из вероятных причин высокого уровня смертности от COVID-19 в Италии.

Армия и оружие На Украине презентовали дрон-камикадзе На Украине завершился очередной этап испытаний дрона-камикадзе «Гром». Видео испытательных полётов появилось в Сети.

Политика Лавров прокомментировал снос памятника Коневу в Праге Глава российского МИД Сергей Лавров во время видеоконференции с журналистами назвал "циничными и возмутительными" действия муниципалитета Праги, принявшего беспрецедентное для республики решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу. 6

Здоровье В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом Как рассказал РБК Микаелян, пациенты с пневмонией и до распространения коронавируса принимались в терапевтическом отделении стационара. 14

Экономика Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ 13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 46