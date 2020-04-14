Коронавирус
ИзвестияМишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 09:26, Ашберн
Транспорт
Водителей такси, не проверяющих пропуск, отключат от агрегаторов
Водителей такси в Москве, которые не проверят пропуск и будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
РИА Новости 08:23
Политика
Путин потребовал ввести адекватные «новым вызовам» антикризисные меры
Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции по экономическим вопросам заявил, что ситуация в стране такова, что «необходимы новые, дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов».
РБК 07:15
Кино
На Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Пользователи сети обратили внимание, что версия мелодрамы «Всплеск» на Disney+ отличается от оригинала — в ней зацензурили моменты с частичной наготой актрисы Дэрил Ханны.
Игромания.ру 09:04
Общество
Губернатор ввел режим ЧС в двух территориях Кузбасса
Сергей Цивилев ввел режим ЧС на территории Новокузнецкого муниципального района и Киселёвского городского округа.
Аргументы и Факты - Кузбасс 06:31
Политика
Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
Госдума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:23
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Общество
Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости 08:17
Общество
Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров
Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
Общество
В Крыму запретили выходить на улицу без паспорта
С 15 апреля в Крыму за нарушение режима самоизоляции начнут выписывать штрафы.
ForPost 05:18
Экономика
МВФ прогнозирует падение экономики России на 5,5%
Международный валютный фонд прогнозирует падение российской экономики на 5,5% в 2020 году на фоне коронавируса.
Газета.Ru 08:46
Здоровье
Коронавирус в Ивановской области вышел из-под контроля
Больше 5 тысяч человек – точнее, 5023 – в Ивановской области находились под наблюдением врачей в связи с коронавирусом с 29 января.
Кстати.News 11 апреля в 10:50
Происшествия
Чернобыль горит: АЭС затянута дымом, огонь продолжает распространяться
В сети уже появились фотографии затянутой дымом огромной площади – они были сделаны вечером.
Территория новостей 04:23
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости вчера в 12:48
Здоровье
Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри купили особняк Мела Гибсона за $15 млн
Голливудский актер Мел Гибсон опасался любопытных журналистов так же сильно, как Меган Маркл и принц Гарри.
Слово и Дело вчера в 07:25
Общество
Четверть российских компаний планируют сокращение зарплат
Снижение зарплат сотрудников в ближайшие полгода планируют 27% российских компаний, а 37% обдумывают сокращение штата, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков hh.ru.
Chelny-biz.ru 01:41
Общество
Польша 19 апреля ослабит введённые из-за коронавируса ограничения
Польша с 19 апреля начнёт постепенно отменять ограничительные меры, введённые в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.
News.ru 04:46
Армия и оружие
Минобороны рассказало о ситуации с коронавирусом в российской армии
Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Вооруженных силах России полностью контролируется, сообщает Минобороны во вторник.
РИА Новости 08:12
Здоровье
В Челябинской области еще у пяти человек подтвердили коронавирус
Уже 50 случаев заражения коронавирусом нового типа подтверждено в Челябинской области.
Радио Business FM Челябинск 01:38
Экономика
Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов
Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 02:51
Общество
Врач назвал ситуацию с коронавирусом в Москве парадоксальной
Снижение индекса самоизоляции в Москве при повышении числа зараженных и летальных исходов является парадоксом.
РБК 00:23
Политика
Путин: пик заболеваемости коронавирусом в РФ не пройден
Президент РФ Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости новым типом коронавируса в нашей стране пройден еще не был.
Мойка78 05:56
Общество
Вход в кафе в центре Москвы заложили бетонными блоками
Вход в кафе на Таганке заложили бетонными блоками.
Российская газета 09:20
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:27
Общество
Начал работать сервис по оформлению пропусков в Москве
Оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте начали в Москве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО вчера в 02:41
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова показала фото из больницы
В блоге певица опубликовала фотографию из больницы и оставила сообщение. Татьяна Буланова поблагодарила поклонников за заботу.
Комсомольская правда вчера в 14:05
Шоу-бизнес
Актриса Кейт Бекинсейл завела роман с молодым музыкантом
Голливудская актриса Кейт Бекинсейл начала встречаться с молодым музыкантом Гуди Грейсом. Известно, что ее избраннику 22 года.
Актуальные Новости 03:09
Армия и оружие
В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Арматой» по стабилизации
Представлены кадры с осуществлением выстрелов танками M1A2 Abrams (США), Т-14 «Армата» (Россия), K-2 «Чёрная пантера» (Южная Корея), Type 96 и Type 99 (Китайская Народная Республика).
Военное обозрение 02:39
Экономика
Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ
13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Известия 05:25