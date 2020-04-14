Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Транспорт Водителей такси, не проверяющих пропуск, отключат от агрегаторов Водителей такси в Москве, которые не проверят пропуск и будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

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Общество Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов. 15

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