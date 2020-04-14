Коронавирус
ИзвестияМишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 10:36, Ашберн
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион пропусков из-за некорректных или недостоверных данных, сообщили в оперштабе со ссылкой на руководителя ДИТ Эдуарда Лысенко.
РИА Новости 08:36
Здоровье
Минздрав разработал способы профилактики коронавируса у медиков
В Министерстве здравоохранения России сообщили, что разработаны разработке способов экстренной постконтактной профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у медицинских работников в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки, передает ТАСС.
Inc-news.ru 10:25
Политика
Пушков раскрыл роль России на мировой арене
В треугольнике Россия, Китай, США, у Москвы появятся новые возможности, роль страны существенно возрастет на мировой арене, пишет «Парламентская газета».
ФедералПресс 12 апреля в 22:51
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Экономика
Операторы предупредили россиян о росте тарифов на сотовую связь
Телекоммуникационные компании предупредили россиян о грядущем росте тарифов на сотовую связь.
Известия 03:46
Армия и оружие
В России создают новое защитное снаряжение для лётчиков
Разработчики внедряют в снаряжение пилотов новые материалы и технологии. В России создают новое защитное снаряжение для летчиков.
Piter.tv 04:58
Здоровье
Андрей Турчак передал Псковской области 100 тысяч медицинских масок
Вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак передал Псковской области около 100 тысяч медицинских масок.
Псковская Лента Новостей 08:37
Космос
Ученые установили, как возник межзвездный астероид Оумуамуа
Китайские ученые, возможно, разгадали тайну необычного астероида Оумуамуа, который ворвался в пространство Солнечной системы и информационное пространство в 2017 году, наделав немало шума в научном мире.
Газета.Ru 07:05
Происшествия
В Севастополе выявили новый случай коронавируса
Число выявленных носителей коронавируса в Севастополе увеличилось до восьми, вернувшийся из Москвы севастополец заразил свою мать, сообщил врио главы города Михаил Развожаев.
РИА Новости 10:03
Шоу-бизнес
По-прежнему в тяжелом состоянии: подробности о здоровье Бабкиной
Народная артистка России Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии, она подключена к аппарату искусственной вентиляции.
Вести.Ru 08:43
Общество
Полиция Челябинска получила право штрафовать за нарушение самоизоляции
Согласно документу, теперь сотрудники полиции могут собирать административные материалы за нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности.
Эхо Москвы в Челябинске 08:07
Авто
Новый Nissan X-Trail появится этой осенью
Автоновости дня 07:09
Общество
Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне вируса
Работодатели не могут отказаться начислять своим сотрудникам зарплату, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы из-за ограничений для борьбы с коронавирусом.
РБК 09:45
Футбол
Гендиректор «Зенита» высказался о возможном уходе Дзюбы в «Лацио»
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе римского "Лацио" к нападающему Артему Дзюбе.
Газета.Ru 10:24
Общество
Названы места повышенной опасности заражения коронавирусом
Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в интервью АиФ.ru поделился рейтингом мест с самым высоким риском заражения коронавирусом.
ГТРК Марий Эл 03:15
Футбол
Общее собрание клубов футбольной бундеслиги перенесено на 23 апреля
Общее собрание клубов первой и второй бундеслиг перенесено на 23 апреля, сообщается на сайте Немецкой футбольной лиги (DFL).
РИА Новости 09:36
Политика
Лавров заявил о недопустимости компенсаций от Китая из-за коронавируса
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал недопустимыми требования компенсаций от Китая из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Газета.Ru 06:42
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна
Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях.
Bimru.ru 09:22
Армия и оружие
Войска Фаиза Сарраджа заняли территорию до границы Туниса
REGNUM вчера в 12:02
Экономика
МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии
По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
Ведомости 08:46
Общество
Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона
В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
Происшествия
В центре Москвы загорелось общежитие
Пожар произошел на крыше общежития в центре Москвы. Площадь пожара составляла 200 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.
Коммерсантъ 08:47
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
Происшествия
В Новосибирске умер первый пациент с коронавирусом
В Новосибирске скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом.
Известия 10:29
Общество
Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным
Жесткие карантинные меры во время пандемии коронавируса не всегда могут пойти во благо.
Вечерний курьер 02:29
Общество
В Омской области запретили массовые мероприятия на Пасху
Сегодня, 14 апреля, главный санитарный врач Омской области Александр Крига издал постановление, вводящее новые ограничительные меры в регионе из-за коронавируса.
РИА ОмскИнформ 08:44
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости вчера в 05:59
Общество
«МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска
Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу.
Популярная механика 04:50