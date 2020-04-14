Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

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