Коронавирус

Взгляд.руВзгляд.руНа дополнительные выплаты медработникам выделили 3,1 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства в 2020 году 3,1 млрд рублей на выплаты медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Кабмин выделил 3,1 млрд для выплат медработникам в связи с коронавирусом

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Российские силовики получат три миллиарда на борьбу с коронавирусом

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Правительство выделило 3,1 млрд рублей для выплат медработникам в связи с коронавирусом

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На дополнительные выплаты медработникам выделили 3,1 млрд рублей

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Фонтанка.Рувчера в 08:03

Мишустин выделил на борьбу с коронавирусом 3,1 миллиард рублей

Комсомольская правдавчера в 07:10

Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Известиявчера в 07:01
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по российскому НПЗ

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В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу

С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
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В США предположили естественное происхождение коронавируса

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Транспорт

На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков

Напомним, сотрудники ГИБДД с 15 апреля на въездах в Москву начали проверять наличие пропуска у всех водителей.
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус 31 марта.
Газета.Ru 00:56
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Происшествия

Жительница Красноярского края разгромила буддийскую ступу

Ариг Ус вчера в 05:11
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
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Общество

В Омске ужесточат наказания за нарушения режима самоизоляции

Сегодня, 15 апреля, в режиме видеоконференцсвязи состоялась пресс-конференция губернатора Омской области Александра БУРКОВА.
Коммерческие Вести 01:32
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Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК 01:47
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Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
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Экономика

Кудрин предупредил банки о скором кризисе

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru 13 апреля в 07:47
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Политика

Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), о чем стало известно накануне.
РИА Новости вчера в 21:24
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Политика

Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму

Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
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Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
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Происшествия

В Новосибирской области выявили семь новых пациентов с коронавирусом

Новосибирск, 15 апреля 2020, 08:10 — REGNUM Медики в Новосибирской области выявили семь новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, сообщили 15 апреля в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
REGNUM 01:10
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Здоровье

Врач предупредила о вреде частого мытья и дезинфекции рук

Доктор медицинских наук Екатерина Васильева считает, что частое мытье рук и использование санитайзеров может привести к появлению экземы и бородавок, а также развитию аллергической реакции, передает агентство ТАСС.
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МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
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Общество

Коронавирус вынудил москвичей вспомнить о прописке

На москвичей начали составлять протоколы по ст. 3.18.1 КоАП Москвы за нахождение вдали от указанного в паспорте места регистрации, подтверждает адвокат «Агоры» Леонид Соловьев: по его словам, в штаб правозащитной организации обратились уже несколько человек с такой проблемой.
Ведомости вчера в 16:12
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Общество

Врач рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве сложилась парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса.
Lenta.ru 13 апреля в 19:35
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Общество

Росавиация заявила о начале подготовки к воздушной части парада Победы

В Росавиации сообщили, что в Москве начинается подготовка к воздушной части парада Победы 2020 года.
RT на русском 01:38
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Происшествия

В Хакасии выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

Абакан, 15 апреля 2020, 06:15 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Хакасии за минувшие сутки, сообщили ИА REGNUM 15 апреля в республиканском правительстве.
REGNUM вчера в 23:15
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Шоу-бизнес

Певица Эльмира Каримуллина рассказала, что у нее украли все деньги

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Экономика

Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС вчера в 18:11
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Культура

Участник Comedy Club скрывался под костюмом Яйца в шоу «Маска»

Жюри шоу Маска не смогли отгадать участника в костюме Яйца. Под маской оказался украинский шоумен и резидент Comedy Club Антон Лирник.
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Финансы

Курсы валют на сегодня, 15 апреля 2020 года

Неделю назад Курс Евро на сегодня, 15 апреля 2020 установленный Центробанком установлен на уровне 80.54 руб за 1 EUR.
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В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
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Тест: что ты знаешь о Гермионе Грейнджер

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Apple открыла доступ к статистике передвижений людей при пандемии

Американская корпорация Apple в качестве помощи в борьбе с распространением коронавируса открыла доступ к навигационным данным, которые регистрируют Apple Maps, говорится в релизе на сайте корпорации.
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Раскрыты последствия бессимптомного течения коронавируса

Бессимптомными носителями коронавируса чаще всего становятся молодые и здоровые люди, сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор Сергей Авдеев.
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У 16 работников артели «Кривбасс» подозревают коронавирус на Колыме

Как сообщил "Вести Магадан" глава Ягоднинского городского округа Дмитрий Бородин, всего в артели "Кривбасс" 16 человек с предварительно подтверждённым тестом.
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