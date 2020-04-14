Коронавирус
Rambler News ServiceМишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ и ФСИН 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
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Кабмин выделил 3,1 млрд для выплат медработникам в связи с коронавирусом
Российская газетавчера в 07:27
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Цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE на 9:44 составляла $29,4 за баррель (–0,68%).
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Назван первый признак коронавируса, предшествующий кашлю и лихорадке
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Lenta.ru 03:51
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В Русской Церкви рассказали, как освятить куличи дома
Верующие, оставшиеся на Пасху дома, смогут освятить куличи самостоятельно, сообщила рабочая группа при Патриархе Кирилле.
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Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
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Моддер Remaster доработал графику «STALKER: Чистое небо» — он добавил в игру высокополигональные модельки, текстуры высокого разрешения, а также более детализированные частицы.
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Экономика
Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты
Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
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Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
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В Прикамье число заражённых коронавирусом выросло до 117 случаев
Пермь, 15 апреля 2020, 10:54 — REGNUM В Пермском крае второй день подряд сохраняется число новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
REGNUM 03:54
Технологии
Учёные из Самары разработали мощнейшую магнитно-импульсную установку
Самарский университет разработал и изготовил самую мощную в России промышленную магнитно-импульсную установку (МИУ), которую планируется использовать для производства крупногабаритных деталей самолётов и вертолётов, — заявили представители университета.
News.ru 03:37
Общество
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
Общество
Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции
Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.
Российская газета 02:37
Общество
В Ростовской области еще у шести человек подтвердился коронавирус
В Ростовской области на 15 апреля зарегистрировано еще шесть человек с коронавирусом.
Южная служба новостей 03:53
Футбол
Клуб «Армавир» снялся с первенства ФНЛ
Футбольный клуб "Армавир" принял решение снялся с розыгрыша Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru 03:52
Политика
Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с коронавирусом
Российская газета 03:53
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости 13 апреля в 17:04
Здоровье
Число бессимптомных случаев коронавируса в России выросло до 30%
В России продолжает расти число заражённых коронавирусом, у которых болезнь протекает бессимптомно.
Вести Воронеж 01:39
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На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
Наука
В Канаде подтвердили эффективность блокирующего коронавирус лекарства
Оттава, 15 апреля 2020, 04:39 — REGNUM Вирусологи из Канады подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом, говорится в публикации журнала Journal of Biological Chemistry.
REGNUM вчера в 21:39
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru вчера в 05:43
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Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
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Что ожидает российский рубль после снятия ограничений
Аналитики предположили, как на российском рубле может сказаться снятие введенных из-за коронавируса ограничений.
Аргументы недели 02:43
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Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
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Жителей КБР пугают фейками о нерабочих днях до конца мая
В Кабардино-Балкарии неизвестные распространяют в социальных сетях текст «липового» указа о продлении нерабочих дней до конца мая.
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Хоккей
«Авангард» может уволить президента Сушинского
Сообщается, что вероятность его увольнения весьма высока. Сушинский занимает пост президента «Авангарда» с 2018 года.
Матч ТВ вчера в 15:00