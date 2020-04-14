Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ и ФСИН 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

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