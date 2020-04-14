Коронавирус
ИА Клерк.Ру3,1 млрд рублей выделили силовым ведомствам на борьбу с коронавирусом
Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.
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Кабмин выделил 3,1 млрд для выплат медработникам в связи с коронавирусом
Российская газетавчера в 07:27
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Здоровье
Украинский премьер Шмыгаль выступил за ослабление карантина, Аваков - против
Украинские СМИ сообщают о том, что в Кабмине идёт острая дискуссия касательно необходимости дальнейшего продления или отмены карантина после 24 апреля.
Свободная Пресса 05:23
Происшествия
СК завершил расследование крушения Superjet в Шереметьево
РИА Новости 06:06
Здоровье
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Общество
В Кремле прокомментировали ситуацию с проверкой пропусков в Москве
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возникшие утром 15 апреля пробки и скопление людей в метро из-за проверки пропусков.
RT на русском 06:28
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста вчера в 13:16
Общество
В Пензенской области коронавирус подтвердили у месячного младенца
ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Пензенской области сообщает, что в регионе лабораторно подтвержден коронавирус у 3х маленьких детей.
Piter.tv 06:08
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
По словам Пескова, президент обратится к гражданам перед совещанием с членами правительства, которое начнется около 15:00 мск.
РБК 06:33
Происшествия
Российский учитель бросил профессию и ушел в наркобизнес
По информации издания, российский педагог бросил профессию решил попробовать себя в наркобизнесе, для чего оборудовал в сарае химическую лабораторию, где изготавливал амфетамин и фасовал его для продажи.
Lenta.ru 06:25
Общество
Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области
Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 05:35
Шоу-бизнес
Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором
Pravda.Ru вчера в 07:11
Общество
Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:54
Наука
У летучих мышей нашли шесть новых коронавирусов
Исследователи из США обнаружили у летучих мышей шесть новых коронавирусов, которые, впрочем, не имеют близкородственных связей с коронавирусами MERS-CoV, SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2.
Вести.Ru вчера в 07:54
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова показала всех своих детей
Кто бы мог подумать, что сдержанная и тонкая Чулпан Хаматова способна бурно отплясывать под песню «Плачу на техно», которую в начале апреля выпустила группа Cream Soda совместно с коллективом «Хлеб».
7Дней.ру вчера в 21:00
Общество
В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке
Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
REGNUM вчера в 23:25
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Политика
В Кремле отреагировали на статью NYT о Путине и дезинформации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 15 апреля, рассказал журналистам, как в Кремле восприняли статью газеты The New York Times об организованной системе распространения недостоверной информации в России.
Известия 06:27
Игры
Обновление движка и 8К-текстуры: для S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky вышел новый графический мод
Энтузиасты из команды Remaster Studio представили новую графическую модификацию для S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky.
3DNews 05:39
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Общество
В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение
С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии.
Газета.Ru 04:42
Экономика
Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru 13 апреля в 07:47
Происшествия
В Воронежской области коронавирус подтверждён у семи пациентов
Семь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за последние сутки, сообщили 15 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 04:17
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском вчера в 05:55
Экономика
Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС вчера в 18:11
Здоровье
Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю
Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости вчера в 06:24
Происшествия
В Липецкой области выявили 11 новых заболевших коронавирусом
Всего с момента начала эпидемии в Липецкой области выявили 85 случаев заражения коронавирусом.
АиФ - Черноземье 04:47
Шоу-бизнес
Александр Васильев уверен, что заразился от Надежды Бабкиной
Bimru.ru 13 апреля в 10:01
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
Политика
Правительство Украины назвало главное условие прекращения карантина
Киев, 15 апреля 2020, 11:17 — REGNUM Правительство Украины рассматривает несколько вариантов выхода из карантина, заявил на брифинге 15 апреля министр здравоохранения страны Максим Степанов.
REGNUM 04:17