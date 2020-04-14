Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.

3,1 млрд рублей выделили силовым ведомствам на борьбу с коронавирусом

Здоровье Украинский премьер Шмыгаль выступил за ослабление карантина, Аваков - против Украинские СМИ сообщают о том, что в Кабмине идёт острая дискуссия касательно необходимости дальнейшего продления или отмены карантина после 24 апреля.

Общество В Кремле прокомментировали ситуацию с проверкой пропусков в Москве Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возникшие утром 15 апреля пробки и скопление людей в метро из-за проверки пропусков.

Общество В Липецкой области вводится пропускной режим Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области. 274

Общество В Пензенской области коронавирус подтвердили у месячного младенца ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Пензенской области сообщает, что в регионе лабораторно подтвержден коронавирус у 3х маленьких детей. 9

Политика В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха». 3,4K

Происшествия Российский учитель бросил профессию и ушел в наркобизнес По информации издания, российский педагог бросил профессию решил попробовать себя в наркобизнесе, для чего оборудовал в сарае химическую лабораторию, где изготавливал амфетамин и фасовал его для продажи.

Общество Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. 39

Общество Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19. 51

Наука У летучих мышей нашли шесть новых коронавирусов Исследователи из США обнаружили у летучих мышей шесть новых коронавирусов, которые, впрочем, не имеют близкородственных связей с коронавирусами MERS-CoV, SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2.

Шоу-бизнес Чулпан Хаматова показала всех своих детей Кто бы мог подумать, что сдержанная и тонкая Чулпан Хаматова способна бурно отплясывать под песню «Плачу на техно», которую в начале апреля выпустила группа Cream Soda совместно с коллективом «Хлеб».

Политика В Кремле отреагировали на статью NYT о Путине и дезинформации Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 15 апреля, рассказал журналистам, как в Кремле восприняли статью газеты The New York Times об организованной системе распространения недостоверной информации в России.

Энергетика МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года. 32

Общество В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии. 92

Экономика Кудрин предупредил банки о скором кризисе Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19. 217

Происшествия В Воронежской области коронавирус подтверждён у семи пациентов Семь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за последние сутки, сообщили 15 апреля в региональном оперштабе. 3

Политика Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. 2,8K

Экономика Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании. 100

Здоровье Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. 237

Экономика Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития. 479