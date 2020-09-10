Мишустин выделит дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных
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Правительство РФ решило выделить дополнительные средства на поддержку россиян, оказавшихся без работы из-за пандемии. К 130 млрд рублей, предусмотренных на эти цели, планируется добавить еще 35 млрд. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.В источнике
С чего всё началось
В России продлили коронавирусные выплаты соцработникам и безработным
Правительство России в четверг выделит 2 миллиарда рублей на продление выплат социальным работникам, борющимся с распространением коронавируса, и 35 миллиардов рублей - на поддержку граждан, потерявших работу, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости06:04
Подробнее о событии
Мишустин: Правительство выделит дополнительные 35 млрд рублей на поддержку безработных в этом году
Комсомольская правда06:17