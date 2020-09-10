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Российская газета
Российская газета

Мишустин выделит дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных

Правительство РФ решило выделить дополнительные средства на поддержку россиян, оказавшихся без работы из-за пандемии. К 130 млрд рублей, предусмотренных на эти цели, планируется добавить еще 35 млрд. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России продлили коронавирусные выплаты соцработникам и безработным

Правительство России в четверг выделит 2 миллиарда рублей на продление выплат социальным работникам, борющимся с распространением коронавируса, и 35 миллиардов рублей - на поддержку граждан, потерявших работу, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости06:04
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Мишустин: Правительство выделит дополнительные 35 млрд рублей на поддержку безработных в этом году

Комсомольская правда06:17
ТАСС

Правительство направит дополнительные средства на проведение вакцинации от гриппа

ТАСС06:09
Интерфакс - Россия

Более 30 млрд рублей выделят дополнительно на поддержку россиян, потерявших работу из-за пандемии

Интерфакс - Россия05:13
Ведомости

Мишустин выделит еще 35 млрд рублей на поддержку безработных

Ведомости06:53
Российская газета

Мишустин выделит дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных

Российская газета05:38
Газета.Ru

Кабмин выделил еще 35 млрд рублей на поддержку безработных из-за пандемии россиян

Газета.Ru05:24
РИА Новости

В России продлили коронавирусные выплаты соцработникам и безработным

РИА Новости06:04

В Раде заявили о «разгроме» украинцами «жадных московитов» в XVI веке

Экс-спикер Верховной рады депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил в Facebook, что в битве под Оршей 8 сентября 1514 года "украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило" армию Русского государства.
РИА Новости22:34
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Американские военнослужащие попытались атаковать российских военных, но что-то пошло не так

Несколько часов назад американские информационные издания сообщили о попытке американских военнослужащих атаковать российских военных, однако, несмотря на подготовку, что-то пошло совершенно не так, в результате чего атака провалилась – военнослужащие армии США попросту не знали, что от них требуется сделать.
Avia.pro03:45

Находящаяся под санкциями США Huawei показала новую версию своей ОС

Harmony 2.0 создана как замена мобильной операционной системы Android от Google для смартфонов, отметил Ю. Из презентации следует, что разработчики новой ОС сделали упор на синхронизацию «умных» устройств друг с другом.
РБК07:03
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Режиссер «Ворониных» показал последний съемочный день с Клюевым

Александр Жигалкин, режиссер популярного шоу «Воронины», разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм» видео, где демонстрируется последний день съемок с участием Бориса Клюева, игравшего одну из основных ролей в сериале.
Discover2405:30
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Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова

Владимир Минеев, являющийся российским бойцом в смешанных единоборствах, сумел стать чемпионом Fight Nights Global в средней весовой категории Его оппонентом был казахский спортсмен Даурен Ермеков.
Честный рейтинг букмекеров03:36

Лавров сравнил действия Берлина по Навальному с Солсбери и MH17

Москва, 10 сентября 2020, 13:46 — REGNUM Действия властей Германии в ситуации вокруг блогера Алексея Навального напоминают истории с отравлениями в британском Солсбери и крушением малайзийского Boeing на Украине, заявил 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.
REGNUM06:46
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МИД РФ выразил протест послу Германии в Москве по ситуации с Навальным

Дипведомство требует незамедлительно предоставить развёрнутый ответ немецкой стороны на официальный запрос Генпрокуратуры России по ситуации с Навальным, со всеми медицинскими данными, включая биоматериалы, результаты экспертиз и пробы анализов.
Радио Маяк00:53
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Путин поручил восстановить занятость до уровня 2019 года

"Напомню и о приоритетной задаче, которая поставлена перед правительством, а именно к концу следующего года необходимо восстановить занятость до уровня 2019 года, до того, о чем я уже упоминал, до 4,7% экономически активного населения", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
РИА Новости07:08
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Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний "Спутника V". Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения относительно данных по российской вакцине.
РИА Новости06:01
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Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
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Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34
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