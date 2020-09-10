Правительство РФ решило выделить дополнительные средства на поддержку россиян, оказавшихся без работы из-за пандемии. К 130 млрд рублей, предусмотренных на эти цели, планируется добавить еще 35 млрд. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

С чего всё началось В России продлили коронавирусные выплаты соцработникам и безработным Правительство России в четверг выделит 2 миллиарда рублей на продление выплат социальным работникам, борющимся с распространением коронавируса, и 35 миллиардов рублей - на поддержку граждан, потерявших работу, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости 06:04