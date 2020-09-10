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Российская газета
Российская газета

Мишустин выделит дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных

Правительство РФ решило выделить дополнительные средства на поддержку россиян, оказавшихся без работы из-за пандемии. К 130 млрд рублей, предусмотренных на эти цели, планируется добавить еще 35 млрд. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.В источнике
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Комсомольская правда

Мишустин: Правительство выделит дополнительные 35 млрд рублей на поддержку безработных в этом году

Комсомольская правда06:17
ТАСС

Правительство направит дополнительные средства на проведение вакцинации от гриппа

ТАСС06:09
РИА Новости

В России продлили коронавирусные выплаты соцработникам и безработным

РИА Новости06:04
Ведомости

Мишустин выделит еще 35 млрд рублей на поддержку безработных

Ведомости06:53
Российская газета

Мишустин выделит дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных

Российская газета05:38
Газета.Ru

Кабмин выделил еще 35 млрд рублей на поддержку безработных из-за пандемии россиян

Газета.Ru05:24
Интерфакс - Россия

Более 30 млрд рублей выделят дополнительно на поддержку россиян, потерявших работу из-за пандемии

Интерфакс - Россия05:13

Кремль опроверг информацию о создании Путиным комиссии по Навальному

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал изданию Foglio о разговоре с президентом Владимиром Путиным, подчеркнув, что российский лидер планирует создать комиссию по расследованию произошедшего с оппозиционером, ведь тщательное расследование, по его словам, является наилучшим способом предотвращения обострения отношений между Евросоюзом и Россией.
RuNews24.ru05:39
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Роднина осудила поведение Загитовой

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина осудила поведение российской фигуристки Алины Загитовой и посоветовала вывести ее из состава сборной России.
Lenta.ru07:20

Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
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Кушиташвили получил условный срок за нападение на росгвардейца

Суд приговорил к 3 годам условно чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
РИА Новости07:23
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Путин призвал продолжать адресную поддержку потерявших работу россиян

Ситуация на рынке труда остается напряженной, нужно продолжать адресную поддержку людей, которые остаются без работы, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Ведомости07:37
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Половина суицидов связана с потреблением алкоголя, считают в Минздраве

1891 "Если говорить об исследованиях, которые проводились в нашей стране, по оценке российских экспертов, до 50% суицидов в той или иной степени ассоциированы с потреблением алкоголя", — цитирует его ТАСС.
REGNUM07:32
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

Центр Гамалеи представил в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.
РИА Новости06:01
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Белорусские танкисты проведут учения на западном направлении

«В рамках проводимой проверки боевой готовности на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский проводится батальонное тактическое учение с танковым батальоном 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады», — говорится в сообщении.
РБК07:43
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Американский спутник снял секретный китайский шаттл после посадки

Главная интрига — является ли аппарат крылатым, способным по-самолетному совершать посадку на аэродроме в заданном районе Земли, или же это многоразовая возвращаемая капсула, которая приземляется, как российский "Союз" или американский корабль Dragon.
Газета.Ru07:05
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