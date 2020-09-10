Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Российская газета
Российская газета

Мишустин выделит дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных

Правительство РФ решило выделить дополнительные средства на поддержку россиян, оказавшихся без работы из-за пандемии. К 130 млрд рублей, предусмотренных на эти цели, планируется добавить еще 35 млрд. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Правительство выделит Адыгее 118 миллионов рублей на выплаты безработным

РИА Новостивчера в 14:38
Комсомольская правда

Мишустин: Правительство выделит дополнительные 35 млрд рублей на поддержку безработных в этом году

Комсомольская правдавчера в 06:17
Газета.Ru

Кабмин выделил еще 35 млрд рублей на поддержку безработных из-за пандемии россиян

Газета.Ruвчера в 05:24
Ведомости

Мишустин выделит еще 35 млрд рублей на поддержку безработных

Ведомостивчера в 06:53
Российская газета

Мишустин выделит дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных

Российская газетавчера в 05:38
ТАСС

Правительство направит дополнительные средства на проведение вакцинации от гриппа

ТАССвчера в 06:09
Интерфакс - Россия

Более 30 млрд рублей выделят дополнительно на поддержку россиян, потерявших работу из-за пандемии

Интерфакс - Россиявчера в 05:13

ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%

Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.
ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%
Ведомостивчера в 08:43
188

Минюст США обвинил россиянина в кибермошенничестве

Против россиянина выдвинуто обвинение в том, что он участвовал в мошеннической схеме, незаконно используя персональные данные граждан США для создания счетов в банках и электронных операций в криптовалюте.
Вести.Ruвчера в 15:07
4

Эстония призвала привлечь ОЗХО к расследованию инцидента с Навальным

Постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон призвал провести международное расследование ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального с участием экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru18:31
163

Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфаксвчера в 07:10
91

Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях с РФ по статусу Крыма и авиасообщению с Россией, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
РИА Новостивчера в 08:46
7

Microsoft сообщила об атаках российских хакеров на 200 организаций

Хакеры из России, Китая и Ирана активно пытаются повлиять на выборы президента США, на долю российских хакеров приходятся кибератаки против более 200 организаций, сообщает CNN со ссылкой на выводы компании Microsoft.
Интерфаксвчера в 16:33
61