Мишустин выделит дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных
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Правительство РФ решило выделить дополнительные средства на поддержку россиян, оказавшихся без работы из-за пандемии. К 130 млрд рублей, предусмотренных на эти цели, планируется добавить еще 35 млрд. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.В источнике
Подробнее о событии
Мишустин: Правительство выделит дополнительные 35 млрд рублей на поддержку безработных в этом году
Комсомольская правдавчера в 06:17
Кабмин выделил еще 35 млрд рублей на поддержку безработных из-за пандемии россиян
Газета.Ruвчера в 05:24
Мишустин выделит дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных
Российская газетавчера в 05:38
Более 30 млрд рублей выделят дополнительно на поддержку россиян, потерявших работу из-за пандемии
Интерфакс - Россиявчера в 05:13