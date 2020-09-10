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Российская газета
Российская газета

Мишустин выделит дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных

Правительство РФ решило выделить дополнительные средства на поддержку россиян, оказавшихся без работы из-за пандемии. К 130 млрд рублей, предусмотренных на эти цели, планируется добавить еще 35 млрд. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.В источнике
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Комсомольская правда

Мишустин: Правительство выделит дополнительные 35 млрд рублей на поддержку безработных в этом году

Комсомольская правда06:17
ТАСС

Правительство направит дополнительные средства на проведение вакцинации от гриппа

ТАСС06:09
Ведомости

Мишустин выделит еще 35 млрд рублей на поддержку безработных

Ведомости06:53
РИА Новости

В России продлили коронавирусные выплаты соцработникам и безработным

РИА Новости06:04
Российская газета

Мишустин выделит дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных

Российская газета05:38
Газета.Ru

Кабмин выделил еще 35 млрд рублей на поддержку безработных из-за пандемии россиян

Газета.Ru05:24
Интерфакс - Россия

Более 30 млрд рублей выделят дополнительно на поддержку россиян, потерявших работу из-за пандемии

Интерфакс - Россия05:13

Боксер Кушиташвили получил условный срок за избиение росгвардейца

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