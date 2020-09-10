ЕС продлил на полгода санкции против граждан России

"Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении физических и юридических лиц, которые продолжают подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожать им, еще на шесть месяцев - до 15 марта 2021 года", - отмечается в нем. В документе подчеркивается, что "решение было принято Советом в письменной форме", то есть без обсуждения.