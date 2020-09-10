Адыгея получит дополнительные средства на выплаты безработным
Смотрите также
Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии
Пашаев заявил, что работал по делу Ефремова бесплатно
Четыре человека погибли при столкновении баржи с лодкой в ХМАО
ЕС продлил на полгода санкции против граждан России
Путин заявил, что российская экономика восстанавливается с июня
В Дагестане начали проверку после смерти невесты в день свадьбы
Магазины пообещали закрыть в случае второй волны коронавируса
Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии
Кипр не блокирует санкции против Белоруссии из-за спора с Турцией
Хавбек «Сочи» Ивелин Попов может пропустить до полугода из-за травмы
Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок
В правительстве заявили об отсутствии планов вводить новые ограничения по COVID
Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре
Путин потребовал снижения безработицы до 4,7% к концу 2021 года
В России направят ещё 4,1 млрд рублей на закупку вакцин от гриппа
Кабмин выделит пятый транш в 4,5 млрд рублей на автодороги в регионах
Spiegel сообщил, что Навальный пришел в себя
ЕС продлил на полгода санкции против граждан России
В 11 регионах России зафиксированы вспышки коронавируса
Пашаев заявил, что работал по делу Ефремова бесплатно
Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии
Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии
Для тушения пожара в порту Бейрута привлекли военные вертолеты
Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви
Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Айлендерс»
Майкоп, 10 сентября 2020, 15:59 — REGNUM Правительство России дополнительно выделило Адыгее более 118 млн рублей на выплаты безработным в рамках деятельности по поддержке граждан в период пандемии COVID-19.В источнике
Подробнее о событии