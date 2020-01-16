Политика

ТАССТАССМишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы. Об этом сообщил в четверг участник заседания фракции с участием Мишустина, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.
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Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

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