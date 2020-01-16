Политика
ТАССМишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы. Об этом сообщил в четверг участник заседания фракции с участием Мишустина, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.
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Наука
CES: Виртуальные компаньоны от Samsung очень похожи на реальных людей
На CES 2020 демонстрировался ряд видеороликов с участием «неонов», необычайно похожих на реальных людей, и независимые специалисты пришли к выводу, что эти видео действительно были сгенерированы компьютером.
Армия и оружие
Польша подпишет договор о покупке у США истребителей F-35 в январе
Польша подпишет договор о покупке у США истребителей F-35 до конца января, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
Общество
Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн.
Политика
Мишустин раскрыл свои задачи на посту премьера
Михаил Мишустин на посту премьер-министра России собирается работать в тесном сотрудничестве с Государственной думой.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Политика
США и Китай подписали первую фазу торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первую часть торговой сделки.
Происшествия
В ДТП под Саратовом погибли четыре человека
Четыре человека погибли в ДТП с минивэном под Саратовом, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по обеспечению безопасности дорожного движения (Госавтоинспекция).
Политика
Мишустин попал в базу «Миротворца»
Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Происшествия
60 человек пострадали от сброса авиатоплива в США
Происшествия
Очевидец рассказал о стрельбе в суде Новокузнецка
Житель Кузбасса в беседе с телеканалом «360» рассказал о стрельбе в здании суда в Новокузнецке, очевидцем которой он стал.
Здоровье
Региональный минздрав рекомендует пожилым людям и детям воздержаться от купания в проруби
Воздержаться от процедуры следует пожилым людям и маленьким детям.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Экономика
Курс рубля упал на новости об отставке правительства
В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
Гаджеты
Нервы дрогнули: натиск AMD EPYC вынудил Intel снизить цены на Xeon
Компания Intel решила пересмотреть ассортимент серверных процессоров Cascade Lake, а также снизить цены на старшие модели, и этот шаг вполне можно причислить к заслугам AMD.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Политика
Путин предложил передать часть полномочий президента России парламенту
Во время обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил передать право утверждать кандидатуру премьер-министра России Государственной думе.
Общество
Сенатор от Красноярского края Клишас перепишет Конституцию России
На официальном сайте Кремля размещена информация о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, а также определён список участников.
Экономика
В Латвии заявили о возможности поставок нефти в Белоруссию
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о возможности поставок нефти в Белоруссию через латвийские порты.
Гаджеты
Новые недорогие смартфоны Honor будут работать на ОС Android 10
Новые Honor 9X и Honor 9X Pro будут оснащены новой ОС Android 10.
Гаджеты
Популярные смарт-часы Honor Magic Watch 2 поступят на российский рынок
Huawei начала готовить свои смарт-часы Magic Watch 2 к выходу на российский рынок.
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Общество
Путин постановил ввести доплаты классным руководителям в школах
Ввести специальную доплату школьным классным руководителям в размере не менее 5 тыс рублей с 1 сентября 2020 года предложил президент России Владимир Путин 15 января во время ежегодного Послания к Федеральному собранию.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале
Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
Происшествия
В Новосибирской области пропала десятилетняя девочка
Общество
Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика
В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика.
Политика
Михаил Мишустин может стать премьер-министром РФ
Кандидатура главы ФНС России Михаила Мишустина внесена на должность премьер-министра РФ.
Происшествия
СК прекратил преследование сына хоккеиста сборной по делу об убийстве
Следствие прекратило уголовное преследование сына бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова.
Политика