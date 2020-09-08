Мишустин высоко оценил темпы восстановления экономики России
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Спад в российской экономике, вызванный пандемией коронавируса, оказался меньше, чем во многих других странах, а темпы восстановления ‒ выше, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.В источнике
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Мишустин: восстановление экономики России идет динамичней, чем в других странах
Вести.Ruвчера в 09:28