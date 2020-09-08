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Ведомости
Ведомости

Мишустин высоко оценил темпы восстановления экономики России

Спад в российской экономике, вызванный пандемией коронавируса, оказался меньше, чем во многих других странах, а темпы восстановления ‒ выше, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.В источнике
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Российская газета

Команда «Подъем»

Российская газетавчера в 16:09
RT на русском

Мишустин рассказал о восстановлении экономики России после пандемии

RT на русскомвчера в 09:21
Известия

Мишустин сравнил восстановление экономики РФ с другими странами

Известиявчера в 09:44
Газета.Ru

Мишустин сравнил экономические показатели в РФ и других странах

Газета.Ruвчера в 09:29
Вести.Ru

Мишустин: восстановление экономики России идет динамичней, чем в других странах

Вести.Ruвчера в 09:28
Фонтанка.Ру

«Спад оказался не таким глубоким». Мишустин констатировал восстановление российской экономики после коронавируса

Фонтанка.Рувчера в 09:46
ТАСС

Мишустин: экономика России после пандемии восстанавливается быстрее, чем в других странах

ТАССвчера в 09:08

Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в ходе Московского финансового форума во вторник предложил проработать вопрос предоставления вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих граждан с низкими зарплатами или многодетных, чтобы стимулировать их выход из состояния безработных.
Интерфаксвчера в 11:07
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Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ruвчера в 07:01

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Великобритания, США, Дания и Норвегия проведут совместную операцию на Крайнем Севере, чтобы продемонстрировать «приверженность поддержанию мира и свободы судоходства в регионе», говорится в сообщении Военно-морских сил Великобритании.
Ведомостивчера в 00:29
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Япония потратит $6,3 млрд на закупку вакцины у США и Великобритании

Правительство Японии одобрило расходы в размере 671,4 млрд иен ($6,32 млрд) из бюджетных резервов на обеспечение населения страны вакциной от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на японский минфин.
Ведомостивчера в 04:44
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