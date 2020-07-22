Политика
КоммерсантъМишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступает в Госудуме с отчетом об итогах работы кабинета министров. Это его первый отчет в должности главы правительства. По его словам, главной целью кабмина является повышение качества жизни каждого человека в стране.
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Общество
Вирусолог назвал период начала производства вакцины от COVID-19 в РФ
Москва, 22 июля 2020, 08:40 — REGNUM В России массового производства вакцины от коронавируса стоит ожидать не раньше, чем через полгода, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.
REGNUM 01:40
Общество
В России за сутки COVID-19 заболели 5862 человека
Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 5862 человека, за сутки умерли 165 пациентов, следует из обнародованных в среду данных оперативного штаба.
Интерфакс 03:37
Общество
В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
Общество
Якутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы
Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 02:53
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Экономика
Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс 04:02
Здоровье
В Казахстане улучшается эпидобстановка по коронавирусу
В Казахстане обстановка по коронавирусу после двухнедельного карантина значительно улучшилась.
МонаВиста 01:01
Здоровье
На «туман в голове» пожаловались пережившие коронавирус пациенты
Известно, что COVID-19 не проходит бесследно – даже когда формально человек выздоровел и имеет отрицательные тесты на коронавирус, у него могут оставаться неприятные, а в некоторых случаях и опасные симптомы.
UfacityNews.ru 01:55
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
Мишустин: Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих других стран.
RT на русском 03:26
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru вчера в 04:52
Киберспорт
Rocket League скоро станет бесплатной и уйдёт из магазина Steam
Разработчики Rocket League объявили о скором переходе «футбола на колёсах» на условно-бесплатную модель распространения.
Игромания.ру вчера в 13:12
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Экономика
Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу
Учитывая, что средний счет клиента НПФ немногим превышает 70 тыс. руб. пенсионных накоплений, поясняет эксперт, получение единовременной выплаты, пусть и разово, поддержит человека, тогда как минимальная ежемесячная доплата к основной пенсии почти никак не влияет на финансовое положение.
Коммерсантъ 20 июля в 17:52
Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
Общество
63 человека сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в НСО
Напомним, ЕГЭ по русскому языку – самый массовый экзамен – в регионе сдавали в течение двух дней. На него пришли 11 тысяч 835 человек.
АиФ Новосибирск 02:27
Общество
Удмуртия заняла 52-е место среди регионов России по качеству жизни
Удмуртия заняла 52-е место рейтинга лучших регионов России для жизни, составленном РБК, набрав 2.71 балла из 10 возможных.
Коммерсантъ Ижевск 02:59
Происшествия
Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск
Известия вчера в 20:54
Общество
Петербург попал в пятерку регионов с самым низким уровнем алкоголизма
Петербург попал в пятерку регионов с самым низким уровнем алкоголизма в 2019 году.
Невские Новости 02:11
Происшествия
183 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
За прошедшие сутки в Алтайском крае у 183 человек выявлено инфицирование коронавирусом, 311 пациентов — выздоровели, четыре носителя коронавируса скончались, в том числе два от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:33
Общество
В России подтвердили 5,8 тыс. новых случаев коронавируса
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5862 новых случая коронавируса в 83 регионах», из них «25,9% не имели клинических проявлений болезни».
Взгляд.ру 03:41
Шоу-бизнес
Александр Буйнов прооперирован после приступа
Газета.Ru 03:27
Авто
Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику
Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику бренда в Европе.
Avtovesti.com 01:06
Общество
Арестованный Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал, арестованный по подозрению в организации убийств, рассказал философский анекдот о своей жизни.
Городовой вчера в 09:46
Общество
Россиянам назвали срок окончания эпидемии коронавируса
Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев назвал условие для окончания первой волны коронавируса.
Lenta.ru 03:00
Экономика
Эксперты определили регионы-лидеры по мерам поддержки экономики
По данным рэнкинга, подготовленного Национальным рейтинговым агентством (НРА), 15 российских регионов стали лидерами по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии.
Известия вчера в 20:14
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
Международное авиасообщение предлагается возобновить сначала только из шести российских городов.
Деловое.ТВ вчера в 01:41
Наука
Японские ученые выяснили пользу всех фаз сна для учебы
Учёный выяснил, какие стадии сна наиболее значимы для человека.
Территория новостей 00:31
Политика
Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране может ухудшиться.
Газета.Ru 04:03
Общество
Мишустин заявил о сохранении в России традиционного обучения
Мишустин заявил, что дистанционное обучение популярно у людей всех возрастов, однако компьютер не заменяет живого общения учителя и ученика, технологии должны применяться для расширения традиционного обучения, а не вместо него.
Известия 03:52