Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых. По мнению действующего главы Федеральной налоговой службы, в сложившихся на сегодня условиях, переход на прогрессивный налог будет неэффективной и неактуальной мерой.

Политика В Госдепе США прокомментировали отставку Медведева Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус, комментируя отставку российского правительства, заявила, что «кто бы ни стоял у власти в РФ, США находятся на стороне граждан России».

Культура «Нонконформисты. История русской коллекции» во Франции Будущее коллекции казалось счастливым, но споры вокруг выставки «Русский поп-арт» и особенно «Соц-арт», отправившейся во Францию вопреки воле Минкульта, привели к уходу Ерофеева из ГТГ.

Политика Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».

Политика Россиянин Винник заявил о пытках в Греции и попросил о помощи Дело Винника Российский специалист по технологиям блокчейна Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми.

Финансы Предсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснил свои слова Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.

Здоровье Россияне стали меньше пить и курить «Не менее 60 процентов в состояние здоровья вносит сам человек: то, как он двигается, чем дышит, как питается, как противостоит стрессу, и то, как он подвержен таким вредным привычкам, как злоупотребление алкоголем и курение», — отметила и.о. главы Минздрава, подчеркнув, что россияне стали больше двигаться и заниматься спортом.

Политика Названы первые реформы Мишустина на посту премьер-министра Первыми реформами нового премьер-министра России Михаила Мишустина станут автоматизация системы госзаказа, сокращение числа проверок и отмена устаревших нормативов для бизнеса.