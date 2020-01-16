Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейМишустин выступил против налога на богатых

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых. По мнению действующего главы Федеральной налоговой службы, в сложившихся на сегодня условиях, переход на прогрессивный налог будет неэффективной и неактуальной мерой.
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