Политика
Национальная служба новостейМишустин выступил против налога на богатых
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых. По мнению действующего главы Федеральной налоговой службы, в сложившихся на сегодня условиях, переход на прогрессивный налог будет неэффективной и неактуальной мерой.
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Происшествия
Бывший вице-премьер Дагестана приговорен к 4,5 годам колонии
Политика
Мишустин назвал главные задачи на посту премьера
У правительства есть все источники для реализации поставленных президентом задач, уверен кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин.
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку Медведева
Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус, комментируя отставку российского правительства, заявила, что «кто бы ни стоял у власти в РФ, США находятся на стороне граждан России».
Финансы
Международные резервы России к 10 января увеличились на $7,7 млрд
Международные резервы РФ на 10 января 2020 года составили $557,5 млрд, что на $7,7 млрд (1,4%) выше уровня на последнюю отчетную дату, сообщил Банк России.
Авто
Пять главных ошибок на мойке, которые убивают вашу машину
Чем больше грязи налипнет на ваш автомобиль, тем труднее будет ее устранить без последствий для лакокрасочного покрытия.
Культура
«Нонконформисты. История русской коллекции» во Франции
Будущее коллекции казалось счастливым, но споры вокруг выставки «Русский поп-арт» и особенно «Соц-арт», отправившейся во Францию вопреки воле Минкульта, привели к уходу Ерофеева из ГТГ.
Общество
Герцоги Кембриджские нанесли свой первый официальный визит в 2020 году
Герцог и герцогиня Кембриджские с первым официальным визитом посетили продовольственную столицу Пакистана — город Брэдфорд.
Армия и оружие
Для российских военных создадут противолодочный самолет с робокатерами
Футбол
Нападающий «Динамо» Игбун госпитализирован в тяжелом состоянии
Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
Путин предложил вынести на голосование поправки в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно вынести на голосование граждан ряд поправок в Конституцию.
Гаджеты
В РФ появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками
Политика
Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского
Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
Футбол
Украинский вратарь «Реала» Лунин перешёл в «Овьедо»
Мадридский «Реал» объявил о переходе украинского вратаря Андрея Лунина в футбольный клуб «Овьедо» из одноимённого испанского города.
Общество
Рада приняла закон о среднем образовании, который урежет обучение на русском языке
Верховная рада приняла в целом закон "О полном общем среднем образовании", который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
Политика
Россиянин Винник заявил о пытках в Греции и попросил о помощи
Дело Винника Российский специалист по технологиям блокчейна Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми.
Финансы
Предсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснил свои слова
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
Футбол
«МЮ» и «Интер» согласовали трансфер Янга за 1,5 млн евро
Клубы согласовали трансфер 34-летнего игрока за 1,5 млн евро, также предусмотрены бонусы.
Здоровье
Россияне стали меньше пить и курить
«Не менее 60 процентов в состояние здоровья вносит сам человек: то, как он двигается, чем дышит, как питается, как противостоит стрессу, и то, как он подвержен таким вредным привычкам, как злоупотребление алкоголем и курение», — отметила и.о. главы Минздрава, подчеркнув, что россияне стали больше двигаться и заниматься спортом.
Авто
Стала известна дата выхода «Русского Прадо» от УАЗ
Модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот» появится во втором полугодии 2021 года, а не в 2020 году, как предполагалось ранее.
Политика
Названы первые реформы Мишустина на посту премьер-министра
Первыми реформами нового премьер-министра России Михаила Мишустина станут автоматизация системы госзаказа, сокращение числа проверок и отмена устаревших нормативов для бизнеса.
Политика
В ГД внесли проект о ликвидации партий за финансирование из-за рубежа
В Госдуму внесен законопроект, авторы которого предлагают установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Баскетбол
«Химки» победили «Реал» в Евролиге
Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.