Политика
Национальная служба новостейМишустин выступил против налога на богатых
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых. По мнению действующего главы Федеральной налоговой службы, в сложившихся на сегодня условиях, переход на прогрессивный налог будет неэффективной и неактуальной мерой.
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Политика
Россия и США провели в Вене переговоры по стратегической стабильности
Россия и США провели в четверг в Вене двусторонние межведомственные консультации по вопросам стратегической стабильности.
Общество
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
Футбол
Украинский вратарь «Реала» Лунин перешёл в «Овьедо»
Мадридский «Реал» объявил о переходе украинского вратаря Андрея Лунина в футбольный клуб «Овьедо» из одноимённого испанского города.
Общество
На востоке Австралии начались сильные дожди
Происшествия
Самолет SSJ 100 экстренно сел на недостроенную полосу около Домодедово
Самолет SSJ 100 авиакомпании "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу около аэропорта Домодедово, передает "Интерфакс".
Игры
Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077
Политика
Путин придумал должность для Медведева
Президент России создал должность заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации.
Общество
Умер сын Джона Р.Р. Толкина Кристофер Толкин
Кристофер Толкин, третий сын великого Джона Р.Р. Толкина, скончался в возрасте 95 лет.
Армия и оружие
Силовики Украины сообщают об артобстрелах со стороны ДНР и ЛНР
Режим прекращения огня был нарушен девять раз со стороны ДНР и ЛНР 16 января, сообщает пресс-центр объединенных сил Украины в «Фейсбуке».
Происшествия
СК: глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
В отношении министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова возбуждено уголовное дело.
Армия и оружие
Раскрыт размер ядерного арсенала Соединенных Штатов
Информацию о количестве ядерного вооружения Соединенных Штатов опубликовал журнал «Bulletin of the Atomic Scientists».
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Шоу-бизнес
Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой
Давид Манукян высмеял слухи о расставании с Ольгой Бузовой "Не заметно, если честно", – ответила Бузова возлюбленному.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Технологии
Названы «самые жадные» Android-приложения
Некоторые из программ могут списать до 200 долларов в год. Список таких жадных мобильных программ был опубликован на сайте агентства Sophos.
Происшествия
В Харькове неизвестный застрелил директора похоронного бюро
В Харькове возле подъезда собственного дома неизвестный застрелил директора похоронного бюро.
Общество
«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке
Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
Политика
Дмитрий Медведев, по некоторым данным, ушел в отставку из-за несогласия с конституционной реформой президента
Forbes в свою очередь утверждал, что отставка Медведева связана с недовольством Путина в связи с тем, как исполняются майские указы.
Биатлон
Экс-тренер сборной России по биатлону прошелся по Губерниеву
Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин высказался в адрес известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
Экономика
Почему мировой долг достиг рекордных $253 трлн
Мировой долг обновил исторический максимум и достиг $253 трлн, или 322% глобального ВВП.
Общество
В Париже продолжаются протесты против пенсионной реформы
Биатлон
Фуркад выиграл спринт в Рупольдинге, Логинов финишировал 11-м
Политика
Порошенко назвал послание Путина «угрозой Украине»
Бывший украинский лидер Петр Порошенко назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию угрозой для Украины.
Общество
Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру
Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Политика
Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьер-министра
Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления деятельности будущего кабинета министров, сообщает «Интерфакс».
Игры
Kotaku: Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС
Футбол
Бруну Фернандеш согласовал контракт с «МЮ»
«Спортингу» и «МЮ» осталось договориться о сумме трансфера. Она может составить 50 миллионов фунтов + 10 млн в виде бонусов.
Политика
Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе
В декабре помощник Зеленского Андрей Ермак называл возможной датой проведения выборов в Донбассе 31 октября 2020 года — день проведения местных выборов на Украине.