Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы. Об этом сообщил в четверг участник заседания фракции с участием Мишустина, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

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