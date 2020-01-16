Политика
ТАССМишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы. Об этом сообщил в четверг участник заседания фракции с участием Мишустина, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.
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Политика
Мишустин оценил затраты на реализацию послания президента в 2020 году
Кандидат на пост главы Правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Справедливая Россия" в Госдуме оценил масштаб расходов на реализацию задач, поставленных президентом в Послании Федеральному собранию.
Политика
Путин создал рабочую группу по поправкам в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию РФ.
Политика
Эрдоган: Турция отправляет войска в Ливию
Политика
Мишустин обещает Госдуме персональную ответственность министров
Кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин заверил депутатов Госдумы в персональной ответственности министров, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.
Политика
Путин пообещал России почти бесплатный интернет
«По всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам», — распорядился сегодня Президент в своем послании к Федеральному собранию.
Происшествия
Во время съемок «Дома-2» умер оператор
На территории телепроекта "Дом-2" умер один из операторов реалити-шоу, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Политика
Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве
В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.
Происшествия
Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу
Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения.
Музыка
Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых.
Политика
Мишустин выступил против списания долгов россиян
Своими соображениями с депутатами делится Михаил Мишустин, кандидатуру которого на должность премьер-министра выдвинул накануне президент Путин после отставки правительства.
Политика
Зеленский отозвал законопроект о децентрализации
Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598, поданный им на рассмотрение Верховной рады, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.
Общество
Фонд борьбы с коррупцией требует от Михаила Мишустина объяснить, как его жена заработала 800 млн рублей
Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал новый пост, посвященный доходам семьи нового премьер-министра Михаила Мишустина.
Общество
Водонаева резко высказалась о маткапитале
Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
Политика
В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны
Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Шоу-бизнес
Елена Воробей сломала во время концерта руку
Актриса эстрады и телевидения Елена Воробей рассказала в своем Instagram, что сломала руку, когда поскользнулась на концерте в Ногинске.
Гаджеты
В Индии официально представлен Oppo F15
В Нью-Дели состоялось официальное представление нового смартфона торговой марки Oppo, получившего название F15.
Политика
Путин предложил Медведеву новую должность
Медведев станет де-факто рабочим руководителем СБ, председатель которого — Владимир Путин.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Футбол
Футболисты из ЕАЭС с июля перестанут быть легионерами в России
В РПЛ будет действовать лимит на заявку "8+17", то есть в списке футболистов на сезон могут находиться не более восьми легионеров, а на поле могут выйти сразу все.
Общество
Hyundai и Kia оценили автостартап бывшего главы Yota в €3 млрд
Автопроизводители Hyundai и Kia оценили британскую Arrival, принадлежащую бывшему главе телекоммуникационного оператора Yota Денису Свердлову, в три миллиарда евро и вложили в автомобильный стартап 100 миллионов евро.
Футбол
Хави объяснил, почему отказал «Барселоне»
Наставник катарского «Аль-Садда» Хави поведал о том, что действительно получил предложение вернуться в каталонскую «Барселону» уже в качестве тренера, однако отклонил его.
Политика
На Украине снизили возраст призыва в армию
На Украине минимальный возраст призыва в ВСУ снижен до 18 лет.
Единоборства
Макгрегор пообещал нокаутировать Серроне
Авто
Стало известно, когда УАЗ выпустит «Русский Прадо»
Модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот», известный по прозвищу «Русский Прадо», появится во второй половине 2021 года, а не в 2020 году, как предполагалось ранее.
Политика
Греф назвал главного министра в правительстве
Самым главным министром в правительстве является это министр образования, такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на Гайдаровском форуме.
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали мэрию
Космос